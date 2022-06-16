Эксперт предсказала, когда будет затишье в войне.

Астролог Лариса Гресь составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, когда ситуация в стране начнет меняться.

По ее словам, в августе может наблюдаться затишье в войне. А в сентябре ситуация начнет меняться.

"Но очень похоже, что это не то затишье, которое мы так ждем, это смена формата действий, которые будут актуальны и в 2023 году. С сентября, даже с августа, все происходящее, начнет меняться и принимать какой-то странный ход дела. В нашу жизнь будут приходить какие-то новые ситуации, новые вещи, которые нам трудно будет принять и понять. С октября наша жизнь начнет приобретать другой формат, другой смысл, нам придется строить наш мир заново", - написала Гресь на своем сайте.

Она добавила, что построить новый мир мы сможем в том случае, если останемся сильной и устойчивой системой во всех смыслах этого слова.

"Безусловно, трудно представить нашу устойчивость в непрерывно меняющихся обстоятельствах! Но на то мы и "человеки" со своими верованиями, надеждами и жизненной философией", - подытожила астролог.

Напомним, ранее экстрасенс назвал дату окончания боевых действий в Мариуполе.

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