По словам Макса Гордеева, ему выпали хорошие карты.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро для Мариуполя на лето 2022 года и выяснил, что ждет город в ближайшее время.

По его словам, ему выпали хорошие карты. Одна из них называется "Сила". Эта карта говорит о людях, которые там остались. Несмотря на то, что Мариуполя - это горячая точка, жители пытаются сопротивляться агрессии российской армии и отвоевывать свои земли.

Вторая карта, которая выпала, говорит о семье и победе. А третья карта свидетельствует о плодородии в этом городе.

"То есть в Мариуполе все будет хорошо. Но до 9 сентября там еще могут быть боевые действия. Это будет последний бой за Мариуполь", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

Он добавил, что украинским властям понадобится три года, чтобы возродить Мариуполь.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что вблизи полнолуния по Украине усилятся ракетные удары.

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