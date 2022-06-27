Валентина Виттрок считает, что наиболее судьбоносным для страны будет начало августа.

Известный астролог Валентина Виттрок утверждает, что в конце июля и в начале августа украинцам следует быть максимально осторожными - будет повышенная опасность. Однако именно август принесет кардинальные перемены в нынешней ситуации. Об этом эксперт сообщила на своей странице в Facebook.

"Плутон для 4-го дома (это дом Родины, земли, недвижимости) может означать разрушения, военные действия, но также кардинальные перемены, ремонт. Вообще, Уран заходит в дом Родины Украины на несколько лет, это может означать переформатирование страны, например создание нового союзного государства - Польша/ Украина/ Литва. То есть в последующие годы может возникнуть новое государство на основе личных свобод с национальной самоидентификацией, также вполне вероятно вхождение в Евросоюз и смена денег - переход на евро", - утверждает Виттрок.

"В начале августа озадачивает квадрат натального Плутона к транзитному Сатурну который стоит на Луне (душа украинского народа) в натальной карте Украины. Тяжкое бремя разрухи, кармические уроки, что-то уходит в небытие как отживший материал. Смерть и трансформация, к сожалению, имеют место. Однако транзит белой Луны в водолее на Луне Украины также нужно учитывать как работу ангела-хранителя", - резюмировала Валентина.

Напомним, астролог Виттрок назвала временные рамки повышенной опасности в Украине.

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