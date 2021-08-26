Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди девушек, с которыми невозможно построить хорошие отношения.

Овен

Эти девушки любят контролировать абсолютно все. Шаг влево, шаг вправо - расстрел. Они привыкли к тому, что все идет только так, как они задумали. Во всем должен быть порядок. Разумеется, мужчинам, которые привыкли быть главой семьи, будет сложно в отношениях с этими дамами.

Дева

Женщины-Девы очень любят всех критиковать. При чем иногда такое их поведение выходит за рамки приличного. Ну, а какому мужчине понравится, когда в нем ищут только "минусы"? Более того, Девы всегда будут требовать намного больше, чем мужчина может им дать. Поэтому соответствовать этим девушкам - задача не из легких.

Скорпион

Скорпионом сложно брать на себя ответственность не только за себя, но и за другого человека. Чтобы расположить к себе эту женщину, нужно обладать стальными нервами и терпением. Но даже если вы посвятите всего себя ей, то шанс остаться у разбитого корыта у вас все же очень высок.

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Автор: Диана Могилевич