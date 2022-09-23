Следующий год станет очень непростым в финансовом плане для двух представителей зодиакального мира.

Астрологи уже дают первые предсказания по поводу поведения планет на 2023 год. Известно, что в отношении двух знаков Зодиака начало года будет очень сложным. Чего им ждать в денежном плане - читайте в материале УНИАН.

Рыбы

В первую очередь этот весенний знак ждут неприятности в карьере. Возможно, они с позором или с громким скандалом уйдут с прошлого места работы и будет крайне сложно найти себе что-то новое и достойное.

Также в первый месяц 2023 года Рыб могут ждать непредвиденные траты в следующих категориях: покупка или ремонт транспорта, покупка или ремонт бытовой техники, потребность инвестировать в свое здоровье.

Видео дня

Астролог советует не игнорировать тревожные звоночки от своего организма и не откладывать медицинское обследование на потом.

Лев

Уже через несколько месяцев уроженцы этих знаков Зодиака могут проявить избыточную склонность к азарту и рискованным финансовым операциям. Астрологи приводят такие примеры: необдуманные покупки и слишком сомнительные инвестиции, вклады в бизнес, который рухнет, уловки мошенников и тому подобное.

Сложнее всего будут обстоять дела с деньгами у тех Львов, которые работают в продажах, сфере образования и медицины.

Астролог предупреждает, что за последние несколько месяцев 2022 года лучше сделать некую финансовую подушку, которая очень поможет в следующем году.

Напомним, 2023 год полностью изменит жизнь этих знаков Зодиака.

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