Разогреть блюдо в микроволновой печи разрешается, но важно выбрать правильную емкость.

Наличие микроволновки в квартире существенно облегчает процесс разогрева еды, но не все украинцы знают, какую посуду нельзя греть в микроволновке. Игнорирование этих правил чревато не только порчей самих продуктов, но даже и техники.

Почему нельзя греть фольгу в микроволновке

Производители микроволновых печей утверждают, что разогревать еду в емкости, сделанной из алюминиевой фольги, категорически запрещено. Причина проста - фольга - это тонкий лист металла, а все мы знаем, почему нельзя греть металл в микроволновке. Если сделать это, то волны, которые движутся с огромной скоростью внутри металлической камеры СВЧ-печи, будут отражаться от фольги. Это приведет к возникновению искр, поломке техники и даже пожару.

Если вы все-таки хотите использовать такую емкость, то берите не фольгу, а фольгированную бумагу. Внешне они почти ничем не отличаются, но зато бумага толще, больше устойчива к жару, а также у нее есть отверстия для выхода пара.

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Почему нельзя греть в микроволновке в металлической посуде

Как мы уже объяснили, использование металлических и жестяных емкостей для нагревания пищи в микроволновке под запретом. Металл может дать заряд, похожий на тот, что вы видите во время грозы - молнию. Также он отражает волны микроволновой печи, а это уже приводит к статическому разряду, из-за которого может произойти взрыв. Если вам интересно, почему нельзя греть ложку в микроволновке или любой другой предмет, сделанный из металла, не проверяйте это на себе - доверьтесь нашим советам.

Почему нельзя греть в микроволновке золото

Тарелки с золотыми каемками или узорами тоже нежелательно ставить в микроволновку. Все потому что в составе такого декора находятся мельчайшие частицы металла, который во время работы СВЧ-печи нагревается и дает искру. В лучшем случае, ваша емкость просто станет очень горячей, в худшем - случится возгорание.

Интересно, что опытные пользователи микроволновок говорят, будто дорогие устройства не реагируют на наличие золотого напыления, и эти советы касаются только бюджетной техники.

Какой пластик нельзя греть в микроволновке

Контейнеры из пластика - самые популярные емкости, которые часто используются украинцами для обеда на работе. Вряд ли кто-то из вас, приходя в офис, перекладывает еду в другую тарелку - скорее всего, вы разогреваете блюдо прямо в пластиковой таре.

Делать так нельзя, потому что пластик при нагревании выделяет опасные канцерогены. Ими наполняется пища внутри контейнера, которая потом попадает к вам в организм. Разогревать еду можно только в тех пластиковых емкостях, на которых есть маркировка PP и цифра 5, или схематическое изображение СВЧ (горизонтальные волны и/или надпись "microwave oven safe"). Их наличие подскажет, что перед вами тара из полипропилена - материала, устойчивого к высоким температурам.

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