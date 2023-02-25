Рассада томатов требует небольшого ухода, если ее правильно подкормить.

Часто бывает такое, что рассада помидор всходит, а растения совсем хилые и слабые. Не стоит отчаиваться. Существует проверенный способ, чем подкормить рассаду томатов на подоконнике, чтобы она была крепкой и в итоге дала хороший урожай.

К слову, ранее мы писали о том, когда сеять огурцы на рассаду в 2023 году.

Чем подкормить помидоры, чтобы рассада помидор была крепкой - совет

Итак, чем подкормить рассаду помидор, чтобы она пошла в рост? Для этого опытные садоводы используют два ингредиента: банановую кожуру и кофе. Подкормка помидор в домашних условиях с их помощью обычно не составляет труда, не требует затрат и опыта.

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Подкормка помидор из банановой кожуры готовится по такому рецепту:

кожуру от двух бананов нарезать кубиком;

пересыпать в трехлитровую банку;

залить чистой холодной водой;

настаивать банановую кожуру в темном холодном месте три дня;

настой процедить и добавить воды, чтобы объем увеличился в два раза.

Важно. Нельзя использовать кипяченую воду. Лучше возьмите обычную водопроводную, просто дайте ей предварительно отстояться.

Чтобы рассада помидор была крепкой, используйте натуральный кофе. Он богат азотом, который помогает молодым растениям усваивать полезные вещества из грунта. Смешайте кофейный жмых с водой в соотношении 1:1 и просто полейте рассаду.

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