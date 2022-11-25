Панкейки - это любимое лакомство как детей, так и взрослых. Уникальность панкейков в том, что при внешнем сходстве с более привычными нам оладушками, технология приготовления несколько иная.

Панкейки - это пышные американские блинчики, внешне напоминающие оладьи или пышки. Готовят американские панкейки на сковороде и сам процесс приготовления не занимает много времени, главное - знать важные нюансы.

Чем отличаются панкейки от оладушек

Первое отличие - толщина теста. Панкейки - это очень пышные блинчики, которые гораздо толще оладьей.

Второе отличие - размер. Панкейки намного больше по диаметру, чем оладьи. Если на обычной сковороде диаметром 25 сантиметром вы можете одновременно жарить 5-6 оладьей, то больше 1-2 панкейков у вас на сковороде не поместится.

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Третье отличие - структура готового теста. Оладьи по вкусу очень похожи на блины. По сути оладьи и жарят из блинного теста, единственное отличие в том, что блины готовят на молоке, а оладьи - на кефире. А вот панкейки по вкусу напоминают бисквит.

Четвертое отличие - технология приготовления теста. Если оладьи мы готовим на основе кефира, то основа панкейков - взбитые белки.

От чего зависит пышность панкейков

В первую очередь от того, просеяли ли вы муку. Если для блинов и оладьей муку можно не просеивать, то для панкейков непросеянную муку использовать нельзя.

Следующий важный момент - температура ингредиентов. Все ингредиенты, включая молоко и яйца должны быть комнатной температуры. Использовать продукты из холодильника категорически нельзя.

Также крайне важно в какой очередности вы будете добавлять ингредиенты в тесто. Если вы хотите получить по-настоящему пышные панкейки смешайте сначала все сухие ингредиенты и только потом соедините их с жидкими ингредиентами.

Тесто для панкейков категорически нельзя долго вымешивать. Как только тесто стало однородным - прекращайте перемешивать, иначе испортите тесто. Также тесто категорически нельзя перемешать миксером, так как он разрушит воздушную структуру белков. Используйте для перемешивания теста силиконовую лопатку, а не миксер, иначе панкейки будут жесткими.

Тесто для панкейков нужно использовать сразу после приготовления. Если дрожжевое тесто может постоять несколько часов, то тесто для панкейков за час простоя опадет. Дело в том, что разрыхлитель перестанет работать и пышные панкейки у вас уже не получатся. Также учтите, что чем быстрее вы используете тесто, тем более нежными будут ваши панкейки.

Если вы будете готовить панкейки не на разрыхлителе, а на соде, ни в коем случае не гасите соду уксусом. Добавьте несколько капель лимонного сока. Некоторые повара также считают, что можно использовать лимонную кислоту, однако единого мнения на этот счет нет.

Также учтите, что в тесто для панкейков категорически нельзя добавлять начинку. Ягоды, орехи, шоколад сами по себе достаточно тяжелые и они осядут тем самым нарушив структуру теста. В итоге пышные панкейки у вас просто не получатся. Чтобы получить панкейки с начинкой наливайте на сковороду порцию теста, дайте тесту схватиться, выкладывайте начинку и закрывайте ее еще одной порцией теста.

Почему панкейки не получаются

Панкейки могут не получиться по многим причинам. Тесто для панкейков категорически нельзя долго взбивать миксером. Взбитые белки осядут, и по факту вы получите резиновое тесто.

Если бы добавите слишком много муки, вы забьете тесто и ваши панкейки будут жесткими.

Панкейки нужно печь только на сухой сковороде под крышкой. Если выбудете использовать сковороду без крышки, панкейки не поднимутся.

Если вы столкнулись с тем, что ваши панкейки не прожариваются - значит вы добавили лишнюю муку. В этом случае можно попытаться спасти тесто, добавив в него немного молока. Также учтите, что панкейки будут сырыми внутри, если вы будете печь их на слишком большом огне или на сковороде без крышки. Панкейки нужно печь только на среднем огне и под закрытой крышкой.

Еще одна причина неудачных панкейков - холодная сковорода. Тесто для панкейков нельзя наливать на холодную сковороду. Как и для приготовления блинов, при выпекании панкейков сковороду нужно предварительно хорошо разогреть. Перед выпеканием первого панкейка сковороду можно слегка смазать растительным маслом. Но в отличие от оладьей, все последующие панкейки можно печь без использования масла, на совершенно сухой сковороде.

Что делать если не получаются панкейки

Измените густоту теста. Если тесто слишком жидкое - добавьте муку, если слишком густое - разведите его молоком.

Измените температуру выпекания. Если панкейки начинают гореть, не успевая ни подняться, ни пропечься внутри - уменьшите огонь.

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