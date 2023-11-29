Рассказываем, что делать, если к чугунной сковороде прилипает еда и как "починить" сковородку из другого материала.

Порадовать своих близких вкусным ужином или обедом - задача каждой хорошей хозяйки. Однако иногда подводит кухонный инвентарь - блюдо "пристает" к сковородке, и планы рушатся.

УНИАН выяснил, что делать, если к сковородке прилипает еда и почему так может происходить.

Почему прилипает к сковороде с антипригарным покрытием - что делать

Если вы заметили, что еда прилипает к сковороде с антипригарным покрытием, то такая ситуация приводит в ужас, ведь такая утварь считается самой надежной и выносливой.

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Как правило, к сковороде с антипригарным покрытием еда будет прилипать, только если это самое покрытие повреждено. То есть наличие любых царапин, сколов или трещин приведет к испорченному блюду. К тому же, многие производители рекомендуют не использовать масло во время жарки на антипригарной сковороде, но это неправильный совет. Жир необходим, только наливать его нужно в разы меньше, чем в случае со сковородками из другого материала.

Почему все прилипает к стальной сковороде - что делать

Хозяйки, которые имеют в арсенале такую кухонную утварь, считаются настоящими профи - к стали прилипает почти любая еда, и понять, как правильно жарить, чтобы не прилипала к сковороде рыба или так же не поступало мясо, довольно трудно.

Однако есть небольшой лайфхак - стальную сковородку нужно хорошенько прогреть и сделать так, чтобы температура была одинаковой на всей поверхности посуды. Только после того, как вы равномерно распределите жар, можете смазывать маслом сковороду и приступать к готовке. Если нарушите хоть одно правило - будете отдирать еду от поверхности.

Почему прилипает к чугунной сковороде - что делать

Чугунные сковородки были маст-хэвом любой советской хозяйки, к тому же, они весьма долговечны, поэтому ими пользуются до сих пор. Однако выносливость такого материала не стала панацеей, и женщины заметили, что к сковороде все прилипает - что делать в таком случае, знают немногие.

Секретный лайфхак, который можно использовать в таком случае - жарить соль на сковороде, чтобы не пригорало ничего из еды. Инструкция простая:

тщательно вымыть сковороду и высушить ее;

разогреть на огне;

высыпать 3-4 ст.л поваренной соли;

прокаливать, помешивая, пока не изменится цвет соли;

в конце убрать соль и смазать сковороду подсолнечным маслом.

Кстати, такой же метод "работает" и с алюминиевой сковородкой, но последние два пункта необходимо поменять местами - сначала смазать кухонную утварь маслом, а потом прокаливать с солью.

Как сделать так, чтобы еда не прилипала к сковороде - общие правила

Если вам надоело, что к сковороде прилипает еда, и вы решили навсегда от этого избавиться, запомните 2 простые хитрости, которые помогут вам быстро решить проблему вне зависимости от материала, из которого сделан ваш "рабочий инструмент":

пергамент - вырезать по диаметру дна сковородки, положить на поверхность, полить маслом и жарить еду;

- вырезать по диаметру дна сковородки, положить на поверхность, полить маслом и жарить еду; яблочный уксус - капнуть несколько капель на сковороду, равномерно прогреть, смазать маслом и приступать к готовке.

Также шеф-повара советуют во время готовки перемешивать еду, чтобы она наполнялась кислородом и не успевала "приставать" к дну сковороды. Если есть возможность, перед началом кулинарного процесса убирайте лишнюю влагу из продуктов (кусков рыбы или мяса), промакивая их бумажным полотенцем, тогда точно никакой ингредиент блюда не прилипнет к сковороде.

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