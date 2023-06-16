Рассказываем, чего не хватает, когда желтеют листья, в чем причина и как с этим бороться.

Комнатное растение, как и любое живое существо, может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Факт пожелтения листа - один из таких "звоночков". УНИАН расскажет, от чего желтеют листья и как помочь цветку снова почувствовать себя хорошо.

Почему у комнатных цветов желтеют листья и опадают - главные причины

Опытные садоводы говорят, что на цветах желтеют листья не просто так. Факторы риска могут быть разными, чаще всего, это:

вредители - обнаруживаются при осмотре листьев, на которых появляются мелкие дырочки, белые точки или паутина;

- обнаруживаются при осмотре листьев, на которых появляются мелкие дырочки, белые точки или паутина; неправильный полив - ситуация, когда верхняя часть почвы сухая, а внутри земля увлажнена достаточно;

- ситуация, когда верхняя часть почвы сухая, а внутри земля увлажнена достаточно; недостаток солнечного света - для многих растений тень более губительна, чем вы могли подумать;

- для многих растений тень более губительна, чем вы могли подумать; сквозняк - не переносят его, чаще всего, тропические цветы.

Также ответом на вопрос о том, почему желтеют листья у комнатного цветка, может быть неправильное использование удобрений. Некорректная дозировка или не тот препарат приведут к пожелтению листка.

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Чем помочь растению, если листья желтеют и сохнут

На самом деле, универсального спасения для цветов нет - к такой проблеме нужно подходить индивидуально. Если листья желтеют и сохнут из-за насекомых, обработайте флору специальным средством. Недостаток или переизбыток влаги устранить еще проще - засовывайте палец в горшок с цветком, чтобы убедиться, что почва пересохла, а не верьте своим глазам. Избыточный полив приводит к загниванию корней.

Убирайте цветы с тени - ставьте их в солнечные места, но только не под прямые лучи, иначе растение получит ожог. Также переместите комнатные цветы подальше от сквозняка и тщательно подбирайте нужные удобрения. Ухаживайте за растением, исходя из его потребностей - единой методички в таком щепетильном деле не существует.

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