Оливье - это неизменное блюдо на новогоднем столе во многих семьях. Если вы поклонник оливье, у вас есть шанс сделать салат еще вкуснее.

Оливье - это новогодний салат, который у многих ассоциируется с праздником. Достаточно простое, но при этом вкусное и сытное блюдо многим пришлось по вкусу и на долгие годы вошло в праздничное меню наших мам и бабушек. Но, как уверяют повара, Оливье - это салат с которым можно и нужно экспериментировать.

Можно ли в Оливье заменить огурцы

Да, можно. Если вы готовите Оливье и пытаетесь понять, что добавить в салат вместо огурцов, которых у вас не оказалось под рукой, можете использовать любые соленые грибы. Повара советуют выбирать грибы с упругой структурой. Например, маслята не подойдут, так как они достаточно мягкие. А вот опята или белые грибы будут прекрасно смотреться в салате. Безусловно грибы изменять вкус салата и это уже не будет то Оливье, к которому вы привыкли, но это будет вкусно.

Можно ли в Оливье заменить картошку

Если вы пытаетесь немного похудеть и не знаете, что добавить в Оливье вместо картошки - смело используйте топинамбур. Он менее калорийный и не так опасен для вашей фигуры.

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Также можно либо уменьшить количество картофеля в салате, ибо и вовсе не использовать его. Оливье без картофеля будет не таким сытным как классически вариант, но будет не менее вкусным.

Некоторые повара советуют использовать вместо картофеля сельдерей или отваренный рис. Однако, если вы все же сторонник классики - просто замените часть картофеля мясной начинкой. Вкус салата останется прежним, а вот калорийность существенно снизится.

Можно ли в Оливье заменить яйца

Если вы хотите приготовить постный вариант Оливье и не знаете, что добавить вместо яйца - смело используйте соленые грибы. Конечно, грибы придадут салату новый вкус, но от этого блюдо только выиграет. Повара рекомендуют для постного варианта Оливье использовать маринованные шампиньоны.

Можно ли приготовить Оливье без колбасы

Конечно можно. Если вы готовите Оливье и не знаете, что добавить вместо колбасы, смело используйте куриную грудку, ветчину или мясо с куриных голеней. Прекрасно подойдут для Оливье копченые куриные бедрышки. Они придадут салату копченый вкус и аромат и блюдо заиграет новыми красками.

Также в Оливье можно добавить телятину, свинину, индейку и даже мясо кролика. Учтите, что для Оливье можно использовать как вареное мясо, так и запеченное. В любом варианте это будет очень сытно и вкусно.

Если же вы сторонник классического варианта и после ряда экспериментов решили вернуться к более привычному рецепту - покупайте хорошую колбасу. Если не знаете, какую колбасу можно использовать для Оливье - берите качественную дорогую колбасу без добавления сала. Для Оливье прекрасно подойдут "Докторская", "Школьная", "Молочная" и любая другая колбаса в натуральной оболочке.

Что добавить в Оливье вместо горошка

Если вы готовите Оливье и не знаете, что добавить вместо горошка - смело используйте любые бобы. Повара рекомендуют использовать отваренную фасоль. Если вы будете использовать уже готовую консервированную фасоль, учтите, что она должна быть без томатного соуса.

Также вместо горошка можно использовать консервированную кукурузу или каперсы. Но учтите, что эти продукты по вкусу очень отличаются от привычного нам консервированного горошка, следовательно, они изменят и вкус салата. Кукуруза придаст блюду сладость, а каперсы сделают его слегка соленым.