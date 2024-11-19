Рассказываем, как размягчить белокочанную капусту без возни с кастрюлей.

Капустный кочан для голубцов обычно варят в кастрюле и, по мере размягчения, снимают с него поочередно листики. Это проверенный, но немного хлопотный способ, который требует определенной сноровки. Но есть более легкие - рассказываем, как снять листья с капусты для голубцов так, чтобы не варить ее.

Как лучше всего размягчить капустные листья для голубцов без варки

Есть несколько способов, как сделать, чтобы капуста стала мягкой без варки:

Капуста для голубцов в микроволновке и пароварке

Если у вас есть микроволновая печь или пароварка, тогда можно использовать их, чтобы разделать вилок.

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Как размягчить капусту для голубцов в микроволновке: помыть овощ, снять верхние поврежденные листочки и обернуть в 2-3 слоя пищевой пленки. Положить в микроволновку на 10 минут, режим - средней мощности. После того как остынет, снять пленку, удалить кочерыжку и разобрать на листики.

Как размягчить белокочанную капусту в пароварке: взять кочан средних размеров (он должен поместиться в корзину пароварки), и отправить на 2 минуты. Снять верхние листья, обратно отправить на 2 минуты - снова снять размягченные верхние листочки. Всего эта процедура займет 10-15 минут.

Капуста для голубцов в морозилке

Можно ли заморозить капустные листья для голубцов? Да, это самый легкий, хотя и не очень быстрый метод.

Нужно заранее (на ночь) положить кочан в морозилку, затем достать и дать ему разморозиться. После разобрать на листья - они будут мягкими.

Капуста для голубцов с помощью молотка

Этот способ выручает, если предыдущие не подходят. Нужно разрезать кочан (весом примерно 2 кг) на 4 части. Затем срезать у листа плотную часть, а оставшуюся отбить кухонным деревянным молотком с одной стороны. Отбивать следует постепенно - начиная с края и до середины. Так листья станут мягче и в них можно завернуть фарш.

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