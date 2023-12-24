Рассказываем, как хранить бензин правильно, в чем и сколько времени.

Держать бензин в канистре на всякий случай - это хорошая идея. Как известно, случаи могут быть разными, особенно в нынешних условиях войны, и лучше пусть топливо будет "про запас". Но хранить его нужно правильно и для этого, оказывается, не всякая тара подходит. Рассказываем, какую емкость лучше взять и почему, а также как долго можно хранить бензин в канистре.

Как хранить бензин - какая тара подходит, а какая - нет

Обычно бензин хранят в канистрах - из них топливо удобно заливать в бак. Раньше, до "пластиковой эры", канистры были исключительно металлическими, но позже пластик стал более популярным. Это понятно: он легче и несколько удобнее в обращении, однако не всякий пластик подходит для хранения горючего.

Например, на АЗС в обычную пластиковую тару бензин не наливают - это запрещено. Дело в том, в обычном пластике есть риск возгорания паров бензина - пластик накапливает на поверхности статическое электричество и в результате трения есть вероятность возникновения искры и возгорания топлива. Перевозить и хранить бензин в таком пластике тоже запрещено.

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Для бензина, как его заливки, так и хранения, существуют специальные сертифицированные пластиковые канистры. На них стоит обозначение UN - то есть, такая емкость соответствует международным стандартам по перевозке опасных грузов, она проверена и может использоваться для топлива. Также обратите внимание, чтобы:

канистра была герметичной;

ее можно было удобно и надежно горизонтально разместить и закрепить;

канистра была на 10 и 20 литров - такие самые востребованные, 5-литровой может быть мало, но это решать вам.

Металлическая канистра для бензина считается универсальной, хотя и менее удобной. Делают такие канистры из стали или алюминия, и они дешевле пластиковых.

Сколько можно хранить бензин в канистрах

Хранить бензин в емкостях, какими бы они ни были - металлическими или пластиковыми - годами нельзя. Есть временные ограничения, которые нужно соблюдать, для того чтобы горючее не потеряло качество - у бензина тоже есть срок годности.

Сколько можно хранить бензин в металлической канистре

В металлической канистре бензин можно хранить до 1 года - после его нужно использовать или же перелить в специальную бочку или цистерну, но только не пластик.

Как долго можно хранить бензин в пластиковой канистре

В специальных пластиковых канистрах бензин можно хранить не больше 6 месяцев. Хранить топливо следует в темном и прохладном месте - например, в яме в гараже или в погребе.

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