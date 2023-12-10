Рассказываем, чем можно отмыть духовку, если дома нет никаких чистящих средств.

Если духовкой пользоваться постоянно, то придется ее регулярно мыть - в противном случае на стекле и дверце будет налипать грязь, которую потом отчистить - целая проблема. УНИАН выяснил, как отмыть духовку внутри так, чтобы дверца и стекло блестели.

Как отмыть духовку от сильного нагара уксусом и содой

Опытные хозяйки поделились советом, как быстро отмыть стекло в духовке, а также заставить сиять чистотой дверцу и другие элементы кухонной техники. Для этого не нужно покупать никакие дополнительные моющие средства - можно обойтись уксусом и содой, которые есть на кухне у любой женщины.

Инструкция следующая:

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Смешайте соду с водой, чтобы получить пасту.

Нанесите пасту на стекло духовки и тщательно распределите.

Оставьте на несколько минут.

Затем смешайте уксус с водой и используйте его для протирки стекла.

Этот несложный метод поможет вам за считанные минуты добиться идеальной чистоты и блеска духовки.

Как отмыть зеркальную дверцу духовки лимонным соком

Еще один вариант, чем отмыть духовку - использовать кислый цитрус. Вам нужно взять целый лимон, выжать из него сок и полить им загрязненные места духового шкафа. Оставить на 5-10 минут, а потом вытереть влажной тряпкой. Для глянцевого сияния можно дополнительно отполировать дверцу тряпкой из микрофибры.

Важно во время мытья не использовать абразивных материалов, которые могут поцарапать стекло. Также не стоит чистить духовку, пока она горячая - убедитесь, что техника достаточно остыла. Всегда в конце протирайте стекло сухой тряпкой, чтобы убрать разводы и капли воды, а также используйте перчатки для защиты рук и ногтей.

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