Менять резину на машине нужно вовремя, и вот почему.

После наступления весны и потепления перед владельцами автомобилей появляется новая задача – смена резины на ту, что соответствует текущему сезону. Делать это надо в нужное время и этот момент нельзя прозевать во избежание неприятностей. Когда менять зимнюю резину на летнюю – расскажем в материале.

Для чего и когда менять резину – простое объяснение

Очевидно, что шины нужно менять после их износа, чтобы уменьшить риск попасть в аварию во время торможения или активного маневрирования. Сезонная смена покрышек также связана с безопасностью: зимняя резина нужна для езды по снегу и имеет соответствующий состав и рисунок протектора. Летние шины "дубеют" на морозе, что чревато потерей контроля над автомобилем. В том случае, когда менять зимнюю резину с приходом весны автомобилист не счел нужным или забыл, она будет становиться очень мягкой, а протектор стремительно деформируется. В итоге резина быстро придет в негодность.

Когда менять резину на летнюю – сэкономьте свои деньги

Крайне важно не упустить момент для сезонной замены шин. Ответ на вопрос, когда нужно менять резину на летнюю, напрямую зависит от погоды. Дело в том, что зимние шины рассчитаны на температуры не выше 7 градусов. Соответственно, когда на улице на протяжении недели градусник показывает выше 5 градусов, тогда и нужно сменить шины на летние.

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Существует категория водителей, для которых то, при какой температуре менять резину, не является ключевым фактором. Они ориентируются на календарь и снимают зимние шины под конец апреля, чтобы избежать очередей на СТО. Делать таким образом не рекомендуется, ибо при высоких температурах резина может изрядно пострадать.

Когда менять зимнюю резину на летнюю в Украине – что говорит закон

Сейчас в Украине, в отличие от многих других стран, нет конкретных официальных норм относительно того, когда менять резину по закону. Соответственно, никакого наказания за несвоевременную сезонную "переобувку" автомобиля нет. Но это не отменяет вышеуказанных рекомендаций, которые помогут вам сэкономить на покупке новых шин, а также избежать неприятных ситуаций на дороге.

Ранее мы писали, когда менять резину на зимнюю, чтобы избежать штрафа.

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