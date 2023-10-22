Узнайте, при какой температуре меняют шины на зимние, и кого могут оштрафовать за неправильную резину.

В Украине наступают первые осенние заморозки, когда пора менять резину на зимнюю. Езда с неправильными шинами значительно увеличивает риск попадания в ДТП. При низких температурах материал летних шин теряет сцепные свойства, и водителю становится гораздо труднее управлять автомобилем.

Мы разобрались, когда нужно менять резину на зимнюю, и действует ли в Украине штраф за шины не по сезону.

Почему нужно менять резину на зимнюю

Многие автовладельцы откладывают смену шин на потом. Неужели ездить с шинами по сезону так важно? Водителям нужно понимать, что летние шины имеют мягкий и эластичный состав, который на морозе дубеет и превращается в скользкую пластмассу. Автомобилем с такими шинами очень трудно управлять.

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Когда менять летнюю резину на зимнюю в Украине по закону

Закон Украины не регулирует, когда нужно менять шины на зимние. Штрафом облагается только неправильная эксплуатация резины, наличие повреждений и трещин, установка шин разной конструкции на одной оси. Также закон указывает минимальную высоту протектора шины - 1,6 мм для автомобилей весом до 3,5 тонны, 1 мм для машин весом более 3,5 тонны.

Но отсутствие штрафа не означает, что эту процедуру можно игнорировать. Езда на резине не по сезону прежде всего угрожает жизни самого водителя. Поэтому каждый автовладелец должен знать, когда менять шины.

При этом водителям-путешественникам важно помнить, что за границей за езду на летней резине в холодное время года могут оштрафовать. Поэтому перед въездом в другую страну стоит поинтересоваться, когда менять шины на зимние по местному законодательству.

При какой температуре нужно менять шины

Для своевременной замены шин водителям можно ориентироваться на прогноз погоды. Менять летнюю резину на зимнюю можно тогда, когда среднесуточная температура опустится до +7°. Обычно такой период наступает в конце октября или начале ноября.

Неопытным водителям менять шины на зимние можно не дожидаясь морозов. Им рекомендуется поменять резину в середине октября вне зависимости от погоды. Так они смогут привыкнуть к зимней резине и их не застанет врасплох внезапное похолодание.

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