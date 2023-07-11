В случае появления нежеланных "соседей" нужно знать, чем можно убить блох в доме.

С каждой семьей, а особенно той, где есть домашний любимец, может случиться неприятность, когда в доме заведутся какие-то насекомые. Но особый дискомфорт будет от блох, которым нет разницы, кого кусать. О том, как вывести блох из дома и квартиры – расскажем в материале.

Чем можно убить блох в доме – лучшие средства

Если паразиты завелись в вашем жилье, то от них будет тяжело избавиться, так как они очень быстро размножаются и распространяются в доме.

Блохи очень не любят резкие запахи, которые их успешно отпугивают. Такими средствами нужно обрабатывать все поверхности в жилье. Необходимо знать, как вывести блох в доме народными средствами, так и с помощью химических препаратов. Делать такую обработку надо регулярно на протяжении месяца с применением средств, которых боятся паразиты. При этом также важно учитывать то, чем мыть полы, чтобы избавиться от блох. Лучше всего будет использовать такие вещества:

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Эфирное масло на эвкалиптовой, мятной или гвоздичной основе.

Смесь измельченного чеснока с пивными дрожжами.

Кожура любых цитрусовых (апельсина, лимона, мандарина) поможет бороться с паразитами.

Обычная соль, рассыпанная на полу, будет убивать блох, разъедая их панцири.

Резкий аромат концентрированного раствора уксуса также хорошо отпугивает паразитов.

Различные химические вещества, которые продаются в магазинах.

Помните, что перед тем, как избавиться от блох в доме раз и навсегда, очень важно правильно подобрать эффективные, но в то же время безопасные средства для борьбы с ними.

Как вывести блох в доме – пошаговая инструкция

Чтобы знать, как вывести блох с квартиры, нужно понять, что решение проблемы комплексное: нужно заняться и питомцем, и домом. Опишем основные шаги:

Регулярно обрабатывать средствами не только своего домашнего любимца, у которого нашли блох, но и других домашних животных.

Стирать каждую неделю подстилки, на которых отдыхает ваш питомец, обязательно в горячей воде, которая убивает яйца или личинки паразитов.

Чтобы вывести блох в квартире, необходимо на регулярной основе тщательно пылесосить полы, коврики и диваны с постелями. При этом важно хорошо очищать пылесос и не оставлять мусор дома.

Важно использовать спреи и другие средства от блох во всем жилье. Чаще всего они прячутся в щелях на поверхности полов, а также за или под домашней мебелью.

Перед подготовкой помещения к обработке выбранным средством надо его максимально очистить от мебели и ковров. Нужно тщательно им протереть или побрызгать все углы и оставшуюся мебель. Комнату надо проветрить, оставив на несколько часов.

Отметим нюанс, что методы того, как вывести земляных блох из дома, не отличаются от действий борьбы с обычными паразитами. В основном они попадают в дом летом или осенью из подвалов или с землей, которая прилипла к обуви. Селятся такие блохи на коврах или мебельной обивке.

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