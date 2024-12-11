Купить сельдь с икрой, а не молоками - настоящая удача.

Слабосоленая селедка - фаворит среди рыбных деликатесов, ведь, кроме очевидной пользы для здоровья и приятного вкуса, она имеет небольшой бонус - икру или молоки. Узнайте, как выбрать сельдь с икрой и больше не полагаться на фортуну.

Как отличить сельдь самку от самца - признаки

Есть несколько способов, как отличить селёдку мужскую от женской - это можно сделать даже визуально. У рыбы мужского пола нос более вытянутый и короткий, чем у самок (у них короче и круглее). Также у самцов плотная, большая и упругая спина, брюшко плоское. У женских особей наоборот - спинка короткая, но длинное и увесистое брюхо. Наощупь оно, как правило, мягкое и слегка провисающее - потому что внутри может прятаться икра.

Считается, что самцы более жирные, мясистые и тяжелые - их лучше брать для салатов или закусок, а вот самки "худые", поэтому такую рыбку можно смело без вреда для желудка употреблять в чистом виде.

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То есть, для того чтобы точно определиться, сельдь с икрой или молоками, нужно осмотреть рыбу визуально и по возможности потрогать пальцами. Кроме носа, брюшка и спины, следует обратить внимание на рот. Если нажать двумя пальцами, то у самки рот откроется в форме буквы "О", а у самца как будто бы останется вытянутым в трубочку.

Такие простые советы помогут вам понять, как правильно выбрать селёдку с икрой и не расстроиться дома после разделки рыбы. Не пугайтесь, если во время покупки были замечены повреждения на коже. Этот признак только говорит о жирности сельди, ничего страшного в этом нет. Гораздо более тревожным сигналом станут мутные глаза, неприятный запах и значительные раны на тушке. Такие симптомы могут означать неправильное хранение или транспортировку рыбы, даже предупреждать о ее несвежести.

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