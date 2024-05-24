Рассказываем, как ухаживать за срезанными пионами, чтобы сохранить их свежими как можно дольше.

Чтобы пионы в вазе как можно дольше оставались свежими и радовали глаз, им мало просто менять воду. Опытные флористы пользуются еще парочкой хитростей, чтобы продлить жизнь этим цветам. Рассказываем, как ухаживать за пионами, чтобы дольше стояли.

Как сохранить срезанные пионы свежими как можно дольше - 7 хитростей

Возьмите большую вазу

Пионы не любят тесноты, поэтому берите широкую и глубоку вазу - чтобы цветочные "шапки" не соприкасались друг с другом, а стебли на 3/4 были в воде.

Найдите вазу потемнее

Пионы любят вазы из темного стекла - чем темнее, тем лучше. В них цветы стоят дольше, так как сквозь стекло проникает меньше солнечных лучей, способствующих размножению бактерий.

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Уберите со стеблей лишние листья

Срежьте у пионов листья, которые могут соприкасаться с водой - они начнут гнить, и цветы быстрее завянут.

Наливайте в вазу "правильную" воду

Как уже говорили раньше, цветамнужно менять воду каждый день или через день. Воду нужно брать отстоянную в течение суток, комнатной температуры.

Подрезайте стебли

Стебли цветов подрезайте каждый раз, когда меняете воду - наискосок, под углом 35-45 градусов, и делайте это под проточной водой.

Добавьте в воду таблетку

Что добавить в воду для пионов, чтобы продлить им жизнь? Растворите таблетку аспирина или активированного угля - они будут дезинфицировать воду.

Срезайте увядшие бутоны

Если бутоны завляи - срезайте их и не жалейте. Их вам вряд ли удастся "воскресить", а в вазе они будут продолжать забирать полезные компоненты.

Кроме всего вышесказанного, не ставьте вазу с пионами на сквозняке, солнце, возле отопительных приборов. По возможности опрыскивайте цветы из пульверизатора - они отблагодарят вас своей красотой.

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