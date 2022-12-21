Очистить унитаз от ржавчины и старого налета можно с помощью простых домашних средств.

Желтые разводы и ржавчина на унитазе образуется из-за плохого качества водопроводной воды. Очень часто бытовая химия бессильна против желтых разводов. В таком случае удалить ржавчину можно с помощью народных средств. При работе обязательно защитите руки резиновыми перчатками, а также используйте щетку для унитаза с грубыми ворсинками.

Чем удалить ржавчину с унитаза - лучшие средства

Лимонный сок и соль . Смешайте равные части лимонного сока и соли, чтобы получилась густая паста. Нанесите пасту на пятна ржавчины и оставьте на 1 час, а затем сотрите щеткой.

. Смешайте равные части лимонного сока и соли, чтобы получилась густая паста. Нанесите пасту на пятна ржавчины и оставьте на 1 час, а затем сотрите щеткой. Белый уксус . Уксус является мощным природным очистителем, который хорошо удаляет ржавчину. Просто нанесите уксус на пятна ржавчины, оставьте на несколько часов, а затем протрите унитаз щеткой.

. Уксус является мощным природным очистителем, который хорошо удаляет ржавчину. Просто нанесите уксус на пятна ржавчины, оставьте на несколько часов, а затем протрите унитаз щеткой. Пищевая сода и перекись водорода . Мешайте равные части пищевой соды и перекиси водорода, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятна ржавчины и оставьте минимум на 1 час. Затем протрите загрязнения щеткой.

. Мешайте равные части пищевой соды и перекиси водорода, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на пятна ржавчины и оставьте минимум на 1 час. Затем протрите загрязнения щеткой. Марганцовка . Марганцовка хорошо удаляет ржавчину, но найти её в украинских магазинах уже нельзя. Если у вас осталась марганцовка в домашней аптечке - смешайте её с водой до получения густой пасты, нанесите на ржавчину и оставьте на 30 минут, затем протрите грубой щеткой.

. Марганцовка хорошо удаляет ржавчину, но найти её в украинских магазинах уже нельзя. Если у вас осталась марганцовка в домашней аптечке - смешайте её с водой до получения густой пасты, нанесите на ржавчину и оставьте на 30 минут, затем протрите грубой щеткой. Газировка . Такие газировки, как "Фанта" или "Кока-кола", могут удалить свежие полосы ржавчины, а также хорошо борются с налетом.

. Такие газировки, как "Фанта" или "Кока-кола", могут удалить свежие полосы ржавчины, а также хорошо борются с налетом. Химические чистящие средства . Бытовая химия от ржавчины в унитазе бывает трех видов: абразивные порошки, жидкие щелочные и жидкие кислотные средства. Каждое средство имеет свои особенности и недостатки. Абразивные порошки удаляют только свежую грязь и могут оставить царапины на унитазе. Щелочные средства не могут справиться с большим количеством загрязнения и имеют сильный запах. Кислотные средства удаляют даже старую ржавчину, но они опасны для кожи.

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