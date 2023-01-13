Шерсть на одежде - это вечная проблема тех, у кого живет домашний питомец. Как быстро и эффективно почистить пиджак, пальто или свитер - читайте на УНИАН.

Те, у кого дома живет кот или собака, прекрасно знают, что шерсть на одежде - извечная проблема, с которой можно долго и совершенно безуспешно бороться. Проблема даже не в том, что одежду нужно часто чистить, а в том, что порой вы замечаете следы домашнего любимца на брюках или свитере буквально за считанные минуты до выхода из дома, когда уже нет времени переодеваться.

Единого ответа на вопрос о том, как лучше очистить одежду от шерсти не существует, так как все зависит от вида ткани, которая нуждается в чистке, и вида шерсти животного. Однако существуют несколько действительно действенных способов борьбы с шерстью, которые помогут вам быстро и эффективно привести себя в порядок.

Ранее мы говорили о том, как убрать катышки с одежды.

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Как убрать собачью шерсть с одежды - липкий ролик

Если вы не знаете, как убрать шерсть с одежды, начните с самого простого - купите липкий ролик. Этот вариант чистки одежды достаточно быстрый, простой и действенный. Единственный минус этого способа в том, что липкая лента на ролике достаточно быстро заканчивается, и время от времени вам придется пополнять ее запасы.

Как убрать шерсть с одежды в домашних условиях - влажная губка

Если вам срочно нужно выходить из дома, а питомец умудрился полежать на вашем свитере - ситуацию может спасти обычная губка для мытья посуды. Это самый простой и бюджетный вариант, но чтобы чистка была более эффективной, губку обязательно нужно немного смочить водой. В зависимости от вида ткани, которую вы будете чистить, можно использовать либо мягкую, либо жесткую часть губки.

Главное условие - губка должна быть новой и идеально чистой. Использвать губку, которой вы уже мыли посуду, категоричски нельзя, так как на ней могли остаться следы жира - так вы не только не очистите одежду, но и добавите к следам шерсти жирные пятна.

Как убрать кошачью шерсть с одежды - пылесос

Это достаточно популярный способ чистки для тех, у кого дома живут длинношерстные животные. Длинную и густую шерсть обычной губкой снять с пальто или пиджака очень сложно, особенно в период линьки.

А для владельцев нескольких длинношерстных питомцев, вопрос о том, как лучше очистить одежду от шерсти становится настоящей головной болью. В этом случае пылесос выполняет функцию тяжелой артиллерии.

Однако учтите, что пылесос хоть и быстрое, но не самое эффективное средсво чистки. Дело в том, что качество уборки шерсти будет зависеть от степени жесткости щетки, которую вы будете использовать и мощности двигателя пылесоса. Снять шерсть с одежды при помощи пластиковой насадки для пылесоса у вас не получится. Безусловно, часть шерсти вы уберете, но мелкие волоски все равно останутся на одежде и после чистки одежды пылесосом вам придется испльзовать липкий ролик или мокрую губку.

Как снять шерсть с одежды при помощи бритвы - лайфхак

Это достаточно простой, но трудозатратный способ, так как потребует гораздо больше времени, чем губка и ролик. Чистка одежды бритвой подойдет для тех, кто не знает, как убрать собачью шерсть с одежды, так как недавно завел питомца и еще не нашел свой идеальный вариант, который подходит под конкретную шерсть.

Однако учтите, что чистка одежды бритвой имеет как плюсы, так и минусы. Плюсом является то, что вместе с шерстью вы уберете с одежды и катышки. А вот серьезный минус заключается в том, что бритву можно использовать далеко не на всех видах ткани, кроме того, чистка одежды бритвой - это достаточно долгий процесс.

Можно ли убрать шерсть с одежды без подручных средств - советы

Если у вас нет под рукой ни щеток, ни липких роликов, ни пылесоса, а вы заметили на себе следы домашнего питомца - используйте обычную воду.

Мокрыми руками вы вполне сможете убрать шерсть с одежды. Однако будьте осторожны, так как если перестараетесь - вы не только очистите одежду, но и изрядно намочите ее.

Как убрать шерсть с одежды при стирке - рекомендации

Самый простой и действителньо действенный способ - влажные салфетки. Загрузив барабан стиральной машинки грязными вещами, положите туда две-три влажные салфетки и включите режим стирки. Салфетки собеут с одежды всю кошачью шерсть.

Еще один способ отстирать одежду от шерсти - использовать специальные салфетки "липучки". Такие товары предназначены специально для чистки одежды от шерсти животных во время стирки. Способ не самый дешевый, но достаточно эффективный.

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