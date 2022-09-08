Почему появляются катышки на штанах и как быстро избавиться от них навсегда - узнайте в материале УНИАН.

Катышки на вещах появляются не просто так - они образуются в тот момент, когда вы стираете одежду или просто носите ее, создавая трение ткани об ткань. Чем длиннее ворс и ниже плотность ткани, тем выше вероятность, что на одежде появятся катышки. УНИАН расскажет, как убрать катышки с одежды народными средствами.

Как убрать катышки - машинка и руки

Такое приспособление - самый быстрый и легкий способ избавления от катышек. Выглядит как электробритва, продается в специализированных магазинах. Может работать на батарейках или аккумуляторе, борется с катышками, срезая их лезвием.

Пользоваться машинкой нужно осторожно, чтобы не разрезать ткань, поэтому, проводя лезвиями по одежде, слегка натягивайте ее и не прижимайте устройство к вещам слишком сильно. По окончании работы вам нужно снять отсек для мусора и вытряхнуть из него катышки.

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Как убрать катышки с одежды бритвой - техника

Этот метод требует максимальной осторожности, ведь сделать дырку на вещах проще простого. Учитывайте, что брать нужно не новую, а уже бывшую в использовании бритву, чтобы она не была слишком острой.

Включите свет или настольную лампу, разложите одежду на ровной поверхности и натяните. Затем проведите бритвой по проблемным участкам несколько раз, пока не удалите все катышки.

Как убрать катышки со штанов ножом

Вам нужен обыкновенный канцелярский нож, который несложно приобрести в магазине. Инструкция по взаимодействию с предметом такая же, как в способе 2 - натягивайте ткань и срезайте ножом катышки с нее. По мере очистки собирайте катышки руками и выбрасывайте в мусор.

Как убрать катышки с синтетики скотчем

Метод подойдет только для легких тканей, на которых катышки неплотные и держатся слабо. К примеру, вязаные и шерстяные вещи скотчем не одолеть, поэтому не рекомендуем и пытаться.

Для того, чтобы эффективно и быстро убрать катышки с худи, футболки или другой одежды, отмотайте 10-15 см скотча, приклейте на ткань и тщательно разгладьте. Через 2 минуты резким движением оторвите скотч, натягивая ткань - вы увидите, как все катышки остались на полоске клейкой ленты.

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