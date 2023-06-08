Пигментные пятна, как правило, становятся намного ярче под весенне-летним солнцем и бледнеют зимой.

Под действием ультрафиолетового излучения солнца в коже происходит выработка меланина. Этот защитный пигмент при нарушении нормальных процессов скапливается на отдельных участках и выглядит как некрасивое коричневое пятно произвольной формы.

Кроме того, пигментация на лице может появиться под воздействием гормональных сбоев в организме или как побочная реакция на прием ряда лекарств.

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Как эффективно убрать пигментные пятна на лице - методы косметологов

В косметологических клиниках предлагают несколько способов убрать гиперпигментацию кожи:

Химический пилинг - пигментное пятно постепенно удаляется вместе с верхним слоем кожи. После поверхностного пилинга период реабилитации короткий. После более глубокого пилинга будет нужен специальный уход и 2-3 дня на восстановление.

Шлифовка лазером - также удаляет пятна вместе с верхним слоем кожи. Если возникнут отеки и покраснения, что случается нередко при применении аппаратных процедур, период реабилитации может занять несколько дней.

Фототерапия - тоже аппаратный метод, но при его применении верхний слой кожи не снимается, работает нагревание.

Мезотерапия - в кожу вводят комбинации препаратов, подобранных врачом индивидуально.

Все эти процедуры не одноразовые. В зависимости от сложности случая и выбранного метода длительность курса может составлять от 3 до 7 раз.

Как убрать пигментные пятна на лице в домашних условиях

В домашних условиях вывести пигментные пятна на лице довольно сложно. Но вот заставить их стать менее яркими и бросающимися в глаза - можно.

С такой задачей справляются специальные косметологические средства, такие как сыворотка или крем, которые содержат аскорбиновую, транексамовую, гликолевую, азелаиновую, койевую кислоту, а также витамин В3 и арбутин. Все эти и другие компоненты, которые комбинируются в космецевтических средствах, в той или иной мере уменьшают синтез меланина, препятствуют его распространению на большие участки, отшелушивают кожу и выравнивают ее тон.

Также хороший эффект дает применение осветляющей маски, с помощью которой уходят поверхностные пятна, не вызванные внутренними проблемами, а все остальные станут гораздо светлее. Полностью пигмент если и не исчезнет, то станет не таким заметным. Также эта маска помогает от высыпаний:

Для приготовления нужно перебить блендером до однородной кашицы зелень петрушки, должно получиться около 2 ч. л. с горкой.

Добавить 2 ч. л. отвара одуванчика - для его приготовления 2 ст. л. корня одуванчика залить 100 мл кипятка, прокипятить 10-15 минут, остудить и процедить.

Добавить в маску мякоть лимона - для чувствительной кожи 1/3 дольки, для нормальной и комбинированной - 2/3 дольки, для жирной - 1 дольку. Всего должно получится около 3 ч. л. однородной кашицы.

Добавить 3 ч. л. гороховой муки и тщательно размешать.

Перед применением сделать аллергопробу, выложив средство на чистую кожу кисти руки - если кожа не покраснела, все в порядке. Маску не накладывать вокруг глаз и губ, можно использовать каркас из марли. Держать 10-15 минут вечером либо за 2 часа до выхода на солнце.

Маску нельзя хранить, приготовленную смесь нужно использовать сразу. Курс составляет 2 недели по 3 раза в неделю. Мелкие пятна в пару миллиметров исчезают, более крупные начинают светлеть, кожа становится мягкая.

Как вывести пигментные пятна на лице - максимально избегаем солнца

Нужно учитывать, что получение окончательного результата занимает долгое время. Глубокие пятна не уйдут совсем за месяц, а в каких-то случаях может потребоваться и до полугода. Только представьте, что с конца осени до начала весны вы боретесь с пигментацией кожи, а с появлением первых жарких солнечных лучей все возвращается на круги своя.

Поэтому лучше всего - профилактика. С наступлением теплого времени года, когда уровень ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) значительно повышается, рекомендуется использовать солнцезащитные продукты ряда SPF 50+, то есть с очень высокой степенью защиты (фактор 70, 80, 100). Также следует ограничить время или вовсе избегать пребывания на открытом солнце и всегда носить широкополую шляпу или хотя бы бейсболку.

Пигментация на лице может быть и симптомом заболеваний или проблем с некоторыми органами. О каких болезнях говорят пигментные пятна на лице - например, о проблемах с почками или печенью. Установить это можно только с помощью медицинских обследований, которые назначаются врачом.

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