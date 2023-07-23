Иногда проблему можно решить очень легко и быстро, если понимать вашего любимца.

Трудно найти человека, который не обожает котиков. Эти зверюшки стали фаворитами среди домашних любимцев, но иногда возникают некоторые трудности с их поведением. Итак, сегодня подробно разберемся, что делать, если кот метит.

Метить территорию-это естественный рефлекс кошек. При чем оставлять метки в доме может как молодой кот, так и взрослый. Впрочем, с этим можно бороться.

Почему кошки начинают метить - главная причина

Не все владельцы пушистиков понимают, почему кот метит в доме. Для многих эта привычка становится настоящей проблемой. Коты оставляют пахучие метки рефлекторно, заявляя свое право на конкретную территорию. Кроме того, половозрелым котикам метки помогают найти пару.

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Разные породы кошек начинают оставлять следы в разном возрасте - обычно это диапазон от 5 до 12 месяцев. Тогда котики входят в стадию полового созревания и готовятся к первому спариванию. Поэтому, если взрослый кот начал метить, ему нужна пара.

От этой естественной привычки спасает кастрация. Однако, случается, что и после кастрации кот метит. В таком случае причина не в физиологии.

Почему кастрированный кот метит - разбираемся вовремя

Ветеринары выделяют несколько причин, почему ваш любимец продолжает оставлять метки в доме после стерилизации:

привычка - котик может все еще помнить этот рефлекс и продолжать оставлять следы;

оскорбление - метками коты могут мстить за ненадлежащий уход за ними, например недостаток внимания;

страх - кошки часто оставляют следы, когда их что-то сильно напугало;

боль - котики не могут известить вас об изменениях в своем организме, поэтому довольно часто метят, сигнализируя об этом;

ревность - метками коты реагируют на конкуренцию, при чем соперником может стать как другой кот, так и человек.

С основными причинами разобрались, теперь подробно обсудим, что надо сделать, чтобы кот не метил.

Кот метит - как бороться и помочь себе

Внимательные котовладельцы быстро определят, почему их любимец метит. Если же с этим возникают проблемы, то стоит обратиться к ветеринару с конкретным вопросом. Врач квалифицированно разберет вашу ситуацию. Перед визитом к ветеринару необходимо несколько дней внимательно проследить за поведением пушистика.

Вы можете избежать меток вовсе, если рассмотрите раннюю стерилизацию, то есть до начала полового созревания любимца. В таком случае риски будут минимизированы.

Иногда для того, чтобы кот перестал ставить метки, необходимо просто тщательнее следить за чистотой лотка. Меняйте наполнитель почаще, чтобы котик чувствовал себя комфортнее.

Часто владельцы пушистиков интересуются, как отучить кота метить территорию без кастрации. Каждый случай индивидуален. Ветеринары рекомендуют больше времени проводить с любимцами, устраивать с ними игры, радовать любимыми вкусностями и минимизировать уровень любого стресса. В большинстве случаев кошки забывают рефлекторные метки.

Чем можно побрызгать, чтобы кот не метил - действенные средства

Кошки могут оставлять метки где угодно. Довольно часто это мягкая мебель, из которой очень трудно вывести следы и запах меток. В любой ветеринарной аптеке вы можете купить средство, чтобы кот не метил. Обычно это спрей, которым советуют обработать те предметы, которые больше всего любит метить ваш любимец. Эффективность таких средств достаточно высока.

Кроме того, в той же ветаптеке вам могут посоветовать таблетки, чтобы кот не метил. Перед приемом рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром.

Особенно опытные котовладельцы знают, как отучить кота метить народными средствами. Для этого места частых меток обрабатывают резкими запахами, которые ненавидят котики. Для такого средства необходимы цитрусовые и жидкое мыло. Залейте кипятком измельченную кожуру апельсина и оставьте на два часа. Затем добавьте в настой измельченный лимон и жидкое мыло, процедите его и обработайте места, в которых ваша кошка любит метить.

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