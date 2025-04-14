Чтоб сделать золотые яйца дома, понадобятся лишь три ингредиента.

Каждый год православные христиане начинают заранее готовиться к светлому празднику Пасхи. Хозяйки пробуют разные рецепты куличей, а также подыскивают интересные варианты, как покрасить яйца на Пасху.

Сегодня мы рассмотрим, как делаются золотистые пасхальные яйца. Они получаются очень красивые, переливающиеся и словно с напылением драгоценного металла.

Как покрасить яйца в золотой цвет

Для этого метода нужно будет заранее собрать побольше луковой шелухи. Она, в сочетании с определенными красителями, даст тот самый красивый эффект золота.

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Нужно взять:

яйца;

луковую шелуху;

по одному пакетику красного и желтого красителя;

воду;

одну ст. л. соли.

Шелуху выкладываем на дно кастрюли и заливаем достаточным количеством воды - учитывайте, что потом в нее поместим яйца. Доводим жидкость до кипения и варим около получаса.

В это время хорошо вымываем яйца, чтоб краска лучше легла на поверхность. В отвар всыпаем соль и аккуратно погружаем их туда. Варим около 10 минут. Подготовьте полотенце и по истечении срока выложите на него яйца.

Пока они остывают, готовим краску. Нам понадобятся жидкие перламутровые красители. Пакетики (запечатанные) погружаем в теплую воду на несколько минут.

Теперь переходим к тому, как сделать мерцающие яйца с эффектом золота. Небольшое количество краски с обоих пакетиков выдавливаем на руки и тщательно смазываем яйца, чтоб красители смешались.

После этого оставляем их подсыхать. Если хочется дополнительного блеска, то опытные хозяйки часто смазывают покрашенные яйца обычным растительным маслом.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли печь пасхи в Страстную пятницу или Чистый четверг, а также когда красить яйца.

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