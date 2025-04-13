В Страстную пятницу важно сходить в храм на богослужение.

Впереди нас ожидает Страстная неделя, в последний день которой грядет большой праздник - Пасха 2025. Как известно, по этому случаю православные христиане выпекают куличи и красят яйца. Однако не все знают, когда можно печь пасхи и делать крашенки. Важно также знать, что нельзя делать в Страстную пятницу.

Почему принято печь куличи и красить яйца на Пасху - традиция

Согласно древним легендам, когда Мария Магдалина сообщила императору Рима Тиберию о воскресении Спасителя, она подарила ему яйца.

Однако Тиберий не поверил и заявил, что скорее эти яйца изменят цвет на красный, чем ее слова станут правдой. Тогда на глазах окружающих подарок Магдалины, якобы, изменил цвет.

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В Украине есть свои предания, почему так важны писанки. Так, на Полтавщине существует легенда, что первые разукрашенные яйца сделала Божья Матерь, чтоб порадовать маленького Иисуса.

На Гуцульщине верят, что Мария поднесла Понтию Пилату собственноручно сделанные писанки и крашенки, чтоб спасти своего сына.

На Киевщине есть поверье, что в одном селе Спасителя и Святого Петра забросали комьями земли и камнями, но прикасаясь к одежде Иисуса те превращались в раскрашенные яйца. Апостол же подобрал их и потом раздал людям.

Известный украинский писатель и культурный деятель Иван Франко отмечал сакральное значение писанок для украинцев - освященные яйца были первой едой, которую ели после поста.

В то же время кулич символизирует заботу Бога о людях, милосердие и его присутствие в жизни.

Когда-то давно пасхальная выпечка готовилась пресной, но с течением времени ее начали готовить из дорогих продуктов - сладкое дрожжевое тесто должно было символизировать божью милость, благодать, новую жизнь и воскресение души.

Теперь рассмотрим, можно ли красить яйца в Страстную пятницу и готовить куличи.

Когда печь пасхи в 2025 - что говорит Церковь

Священник Анатолий Кулиш рассказал УНИАН, когда красить яйца на Пасху 2025, а когда - печь куличи.

Традиционно с послеобеденного времени в Чистый четверг и до позднего вечера Страстной пятницы люди старались меньше работать, поскольку в это время совершались важные богослужения. А печь куличи можно в четверг до обеда или в субботу утром.

"К примеру, у меня бабушка делала куличи так - в пятницу на ночь растворяла, а в ночь на субботу, после 12 ночи, вставала и пекла. И яйца красить также лучше в субботу", - советует он.

По словам священника, желательно не печь куличи и не красить яйца в Чистый четверг вечером и в Страстную пятницу, а в это время посетить богослужения.

Если нет возможности побывать на всех богослужениях, то следует хотя бы в Страстную пятницу подойти к плащанице, которую вынесут в этот день, и она будет находиться в храме до вечера субботы. Можно просто помолиться возле нее, поблагодарить Бога за дар Воскресения и вечной жизни.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

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