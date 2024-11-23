Есть метод проверки масла на натуральность, который почти не требует усилий.

Если хотите есть масло сливочное реально натуральное, недостаточно просто внимательно читать этикетку или ориентироваться на цену - ни информация на упаковке, ни стоимость не могут гарантировать того, что это реально натуральный продукт, а не спред или маргарин.

Чтобы удостовериться в том, что перед вами действительно изделие, которое содержит только молочные жиры, можно его проверить несколькими методами.

Как проверить качество сливочного масла дома

Один из самых простых способов - налить в стакан теплую воду (около 40 градусов) и бросить туда небольшой кусочек продукта. Если изделие и вправду натуральное, то просто растворится, и вода станет похожа на разбавленное молоко.

Видео дня

Возможен другой вариант развития событий - продукт будет тяжело растворяться, и на поверхности воды появятся маслянистые пятна. Если исход проверки именно такой - то перед вами подделка. Вот как определить качество сливочного масла очень просто. Благодаря этому методу можно наглядно увидеть немолочные жиры, которые могут содержаться в изделии.

Есть еще несколько методов определения фальсификата - при помощи сковородки и йода, а также воздействия холода.

Как определить качество сливочного масла в домашних условиях - еще два метода

Самый элементарный способ проверки продукта - положить его в морозилку хотя бы на час. Натуральное после заморозки можно нарезать, а ненатуральное начнет крошиться.

Если вы хотите немного заморочиться, вам понадобятся сковородка, йод и пипетка. Вот как проверить продукт таким методом:

Разогрейте сковородку и растопите на ней немного масла;

Пипеткой капните на изделие несколько капель йода.

Если на сковороде растоплен натуральный продукт, то ничего не изменится - йод будет такого же цвета, как и был, и просто постепенно будет исчезать.

Другая ситуация возникнет, если масло сливочное ненатуральное - цвет йода станет серо-бурым.

Ранее УНИАН писал, как проверить, натуральная колбаса или нет. Для проверки, в частности, понадобятся вода и йод.

Вас также могут заинтересовать новости: