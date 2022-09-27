Не знаете, с чего начать уборку в квартире? УНИАН подскажет, как профессионально убрать квартиру и избавиться от хлама.

Убираться в квартире приходится всем хозяйкам. Казалось бы, дома ты не мусоришь, не ходишь в грязной обуви, а буквально через два-три дня после уборки квартира уже не выглядит чистой. Вновь появляется необходимость выделять день и драить, мыть, тереть, подметать... а через несколько дней все повторяется. Так у любого человека руки опустятся!

Как же быть? Как правильно спланировать уборку в квартире? Делимся с тобой несколькими лайфхаками.

Что нужно для уборки квартиры

Средство для мойки стекол;

Моющие средства для устранения жира;

Чистящие порошки и гели;

Полироль для мебели;

Резиновые перчатки, салфетки, губки.

В каком порядке делать уборку

Основное правило уборки - не разносить грязь в чистые места. Поэтому уборку следует начинать с самых дальних от уборной комнатах.

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В самих комнатах нужно прибираться сверху вниз. Т.е. смахнуть пыль с потолочных светильников, прибраться на шкафах, на полках, смахнуть пыль с мебели и только после этого помыть пол.

Как правильно убирать квартиру - пошаговая инструкция

Для начала вынесите и выбросьте весь хлам. Это могут быть ненужные бумаги, чеки, салфетки, коробочки и прочее.

Начинайте уборку комнат с мойки окон, как внешней, так и внутренней стороны. Делать это совершенно необязательно каждые несколько дней. Однако, чем чаще - тем легче, потому как окна с невероятной скоростью покрываются пылью.

Не поленись и вытруси шторы! Это же настоящие пылесборники, о которых мы можем не вспоминать месяцами, а то и годами.

Затем приберись на шкафах, обычно там на толстой подушке из пыли томятся коробки из-под обуви и вещи из серии "авось, пригодится". Протри от пыли все полочки, а саму мебель хорошо бы натереть специальным средством (полироль). Благодаря таким средствам пыль будет меньше оседать на шкафах.

Прежде чем приступать к мойке полов - пропылесось и быстренько протри влажной тряпкой плинтуса. Только после этого можно спокойно мыть полы.

Как мы уже писали выше, двигайся от дальних комнат в сторону ванной и туалета. Они - моются в последнюю очередь. Не забудь протереть зеркало в ванной, это сразу добавит ощущение свежести и порядка. И да, избавься от ненужных баночек-скляночек на полочках. Как минимум, просто выдели отдельный ящик в шкафу, где будешь хранить запасы косметики, шампуней и масок.

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