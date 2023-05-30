Иногда экстренные ситуации требуют экстренных решений. Читайте, что способствует быстрому сжиганию жира.

Время на подготовку к лету уже закончилось, но не стоит отчаиваться - рассказываем, что поможет сжечь жир на животе.

Сразу отвечаем, что таблетки для сжигания жира на животе - это худшее решение, которое можно принять, ведь подобный метод может нанести вашему здоровью колоссальный вред. Раз разобрались, что делать не нужно, можно перейти собственно к ответу на вопрос: "Как быстро похудеть?".

Как сжигать жир на животе в домашних условиях

Лучшее средство для сжигания жира на животе - это спорт и диета. Кроме этого нужно запомнить важные правила:

перестать есть соленое - соль задерживает воду, и мы отекаем;

не пить газировку;

больше двигаться;

пить много обычной воды

Не обязательно становиться спортсменкой, чтобы достичь хороших результатов с фигурой. Достаточно будет делать несколько полезных упражнений.

Как избавиться от жира на животе - упражнения, которые вас спасут

Одним из лучших упражнений многие эксперты и тренеры называют вакуум. Он не только укрепляет мышцы, но и является главным секретом плоского живота. Делать его нужно на голодный и пустой желудок - даже воду перед ним не пьем.

Как делать вакуум

Сначала несколько раз глубоко вдыхаем и выдыхаем, максимально работая легкими. Затем после очередного глубокого вдоха выдыхаем весь воздух - максимально, сколько сможете. В этот момент задерживаем дыхание и сильно втягиваем свой живот. В таком положении нужно оставаться как можно дольше.

Далее восстанавливаем дыхание и повторяем несколько раз. Так нужно делать ежедневно для лучшего результата.

Как делать планку

Еще одним упражнением, что сжигает жир на животе, принято считать планку. Встаем в позу как для отжиманий. Если вам тяжело, то можно опуститься на локти, но они должны быть согнутыми под прямым углом и на одной линии с плечами. Держим тело прямо - не даем тазу провиснуть вниз, но и не выпячиваем наверх. Удобно делать упражнение возле зеркала для контроля. Находясь в позиции удерживаем себя напряжением пресса, а не спины.

Обертывания для стройности

Лучшее средство для сжигания жира на животе - это несомненно обертывания. Они позволят локально разогнать кровоток, убрать лишнюю воду и подтянуть кожу. Современна бьюти-индустрия представлена огромным количеством серий и линеек из скрабов, обертываний и кремов, которые обеспечат вашей коже полноценную спа-процедуру.

В целом, локальное жиросжигание невозможно, однако общий комплекс питания, упражнений и обертываний позволит улучшить внешний вид и сделать живот менее выраженным, а талию - тоньше.

Ранее мы рассказывали как правильно пить воду, чтобы похудеть.

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