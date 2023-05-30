Время на подготовку к лету уже закончилось, но не стоит отчаиваться - рассказываем, что поможет сжечь жир на животе.
Сразу отвечаем, что таблетки для сжигания жира на животе - это худшее решение, которое можно принять, ведь подобный метод может нанести вашему здоровью колоссальный вред. Раз разобрались, что делать не нужно, можно перейти собственно к ответу на вопрос: "Как быстро похудеть?".
Как сжигать жир на животе в домашних условиях
Лучшее средство для сжигания жира на животе - это спорт и диета. Кроме этого нужно запомнить важные правила:
- перестать есть соленое - соль задерживает воду, и мы отекаем;
- не пить газировку;
- больше двигаться;
- пить много обычной воды
Не обязательно становиться спортсменкой, чтобы достичь хороших результатов с фигурой. Достаточно будет делать несколько полезных упражнений.
Как избавиться от жира на животе - упражнения, которые вас спасут
Одним из лучших упражнений многие эксперты и тренеры называют вакуум. Он не только укрепляет мышцы, но и является главным секретом плоского живота. Делать его нужно на голодный и пустой желудок - даже воду перед ним не пьем.
Как делать вакуум
Сначала несколько раз глубоко вдыхаем и выдыхаем, максимально работая легкими. Затем после очередного глубокого вдоха выдыхаем весь воздух - максимально, сколько сможете. В этот момент задерживаем дыхание и сильно втягиваем свой живот. В таком положении нужно оставаться как можно дольше.
Далее восстанавливаем дыхание и повторяем несколько раз. Так нужно делать ежедневно для лучшего результата.
Как делать планку
Еще одним упражнением, что сжигает жир на животе, принято считать планку. Встаем в позу как для отжиманий. Если вам тяжело, то можно опуститься на локти, но они должны быть согнутыми под прямым углом и на одной линии с плечами. Держим тело прямо - не даем тазу провиснуть вниз, но и не выпячиваем наверх. Удобно делать упражнение возле зеркала для контроля. Находясь в позиции удерживаем себя напряжением пресса, а не спины.
Обертывания для стройности
Лучшее средство для сжигания жира на животе - это несомненно обертывания. Они позволят локально разогнать кровоток, убрать лишнюю воду и подтянуть кожу. Современна бьюти-индустрия представлена огромным количеством серий и линеек из скрабов, обертываний и кремов, которые обеспечат вашей коже полноценную спа-процедуру.
В целом, локальное жиросжигание невозможно, однако общий комплекс питания, упражнений и обертываний позволит улучшить внешний вид и сделать живот менее выраженным, а талию - тоньше.
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