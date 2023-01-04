Как почистить гранат и не испачкаться, а также не испортить кухню розовым соком - узнайте в материале УНИАН.

Гранат - полезный зимний фрукт, который богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем. Регулярно употребляя этот фрукт, у вас получится нормализовать давление, укрепить иммунитет и наладить работу ЖКТ. УНИАН расскажет, как правильно и быстро почистить гранат в домашних условиях.

Лайфхак, как почистить гранат - надежные варианты

Опытные хозяюшки из множества способов выделяют только три. Кажется, что это мало, но на самом деле эти методы действительно эффективны. Записывайте, чтобы после покупки фрукта не мучиться.

Образцово-показательный способ

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Такой вариант подойдет, если вам нужно почистить гранат красиво - для фруктового букета или гостям к столу. Возьмите гранат в руки и срежьте с него кожуру сверху, не задевая зерна. Далее сделайте несколько надрезов по всей поверхности фрукта сверху донизу, немного не дорезая до конца. После - аккуратно раскройте гранат руками (должна получиться розочка). Удалите белые перегородки внутри фрукта и подавайте гранат на стол - зерна можно доставать из него руками.

Радикальный способ

Этот метод допустимо использовать, если гранатовые зерна вам нужны для салата, или вы планируете есть фрукт ложкой. Разрежьте гранат пополам, возьмите одну его часть и держите над посудиной кожурой вверх. Вооружитесь ложкой или лопаткой и стучите по гранату до тех пор, пока все зерна не окажутся в тарелке.

Полезный совет: не стоит слишком высоко поднимать фрукт, иначе брызги от граната будут лететь дальше, чем вам бы хотелось.

Влажный способ

В данном варианте вам придется использовать воду. Сначала отрежьте кожуру сверху "крышечкой". Затем сделайте на гранате несколько надрезов и погрузите фрукт в глубокую миску, наполненную водой. Под водой руками достаньте зерна из граната, а затем пролейте воду через дуршлаг и отделите зерна от жидкости.

Подводный метод чистки граната занимает дольше времени, чем предыдущие два, но ни брызг, ни пятен от сока точно не будет.

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