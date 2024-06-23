Читайте на УНИАН три простых лайфхака, которые помогут избавить посуду от нагара.

Рецептов с использованием молока огромное количество. Какой бы опытной не была хозяйка, у нее все равно может что-то пригореть, в том числе и молоко. К счастью, существует много вариантов того, как его отмыть.

Чем отмыть пригоревшее молоко - лучшие лайфхаки

Чем отмыть пригоревшее молоко? В этом деле лучше всего себя показывают уксус, сода и лимонная кислота, но нужно знать, как их применять.

Лучше варианты того, как убрать нагар от молока в кастрюле:

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Налейте небольшое количество уксуса в кастрюлю с нагаром и доведите до кипения. После этого снимите кастрюлю с плиты и дайте уксусу подействовать на нагар.

Смешайте соду и воду до образования пасты и нанесите на нагар в кастрюле. Дайте раствору действовать несколько минут, затем смойте.

Растворите лимонную кислоту в воде и доведите до кипения в кастрюле с нагаром. После этого дайте остыть и ополосните.

После любого из этих способов нужно тщательно промыть посуду з моющим средством и хорошо ополоснуть. Это нужно сделать, чтоб избежать влияния химических веществ на продукты, которые вы будете готовить в ней в дальнейшем.

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