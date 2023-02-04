Как отмыть кружку от налета и отчистить термос до блеска - узнайте в материале УНИАН.

Дубильные вещества в составе чая - причина, по которой на чашке появляется налет. Когда такие компоненты вступают в реакцию с теплой водой, образуется пленка, которая, при наклоне чашки, оседает на стенках. УНИАН выяснил, как убрать чайный налет на кружке за 5 минут.

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Опасен ли чайный налет - ответ врачей

Пленка из дубильных веществ и воды остается на чашке и, если ее сразу не помыть, то со временем налет станет темнее и тверже. Чем дольше вы будете игнорировать его присутствие - тем тяжелее окажется потом от него избавиться.

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На самом деле, дубильные вещества в составе чая вообще не опасны, а наоборот, полезны для здоровья. Врачи говорят, что регулярное употребление чая помогает человеку избавиться от токсинов, укрепить сосуды и повысить настроение. Кроме того, дубильные вещества обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом.

Чем отмыть налет от чая в металлическом термосе или чашке - советы

Тот факт, что чай и вещества, содержащиеся в нем, полезны, а не вредны, не означает, что кружки и термосы можно не мыть неделями и месяцами. Такой налет портит внешний вид посуды и меняет вкус свежезаваренного чая.

Для того, чтобы быстро отмыть чашку или термос, можно воспользоваться народными средствами:

содой - 1 ст.л развести водой до состояния кашицы, натереть ею емкость с налетом, затем вымыть чистой водой;

- 1 ст.л развести водой до состояния кашицы, натереть ею емкость с налетом, затем вымыть чистой водой; лимонной кислотой - засыпать 1 ч.л в посуду, залить кипятком, подождать 2-3 минуты, потом вымыть чашку;

- засыпать 1 ч.л в посуду, залить кипятком, подождать 2-3 минуты, потом вымыть чашку; уксусом - 1 ст.л уксуса развести в 200 мл воды, вылить раствор в кружку, оставить на 5 минут и вымыть с моющим средством;

- 1 ст.л уксуса развести в 200 мл воды, вылить раствор в кружку, оставить на 5 минут и вымыть с моющим средством; солью - натереть продуктом мелкого помола чашки, а потом ополоснуть водой.

В качестве альтернативы можно использовать и дольку лимона - если натереть ею емкость, которая покрылась темным налетом, и оставить на 5 минут, то, ополаскивая такую чашку теплой водой, вы увидите, что она стала гораздо чище.

Если вы хотите предотвратить появление чайного налета на кружках или термосе, не оставляйте грязную посуду, а сразу мойте ее. Тем более не стоит наливать чай или кофе в такие емкости повторно - следующий слой налета будет еще толще, а отмыть его окажется сложнее.

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