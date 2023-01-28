Чайник - незаменимая кухонная утварь, которой пользуются каждый день, а это значит, что и чистить ее нужно часто и тщательно. УНИАН расскажет, как быстро избавиться от грязи на чайнике народными средствами.
Ранее УНИАН писал о том, что делать, чтобы не было накипи в чайнике.
Как отмыть чайник от нагара внутри и снаружи
Способов, как почистить чайник, много - мы остановимся на самых популярных. Сначала разберемся, как чистить чайник снаружи. Первое - сода. Плюс этого способа в экологичности. Если загрязнения небольшие, то можно губкой и содой убрать их.
Если чайник сильно грязный, есть такой способ мытья: в кастрюлю поставить чайник и до краев налить воду с содой в пропорции 5 гр соды на 1 л воды. Кипятить 30 минут, потом выключить до полного остывания. Далее взять тканевую тряпку и тщательно оттереть поверхность от грязи. Важно: такая чистка применима только к металлическому чайнику.
Также можно прибегнуть к бытовой химии. Плюс тут в быстроте - долго тереть чайник губкой не нужно - все жирные следы на поверхности растворятся быстро.
Как избавиться от толстого слоя накипи - пошаговая инструкция
Если чайник долго не мылся, значит в нем скопился толстый слой накипи. Ее можно удалить таким способом:
- ложку соды высыпать в чайник и залить водой;
- раствор вскипятить и вылить;
- ложку лимонной кислоты высыпат в чайник и залить водой;
- кипятить 30 минут и вылить;
- полстакана уксуса смешать с водой и кипятить в чайнике 30 минут;
- оставшуюся накипь убрать влажной губкой.
После проведения такой процедуры накипь должна легко отстать от стенок посуды.
Как избавиться от накипи в чайнике без лимонной кислоты - простые лайфхаки
Можно использовать картофельные или яблочные шкурки. Они помогут размягчить накипь и облегчить ее удаление:
- закинуть шкурки в чайник;
- немного налить воды;
- выключить после закипания и дать постоять три часа;
- вылить воду и вычистить накипь влажной губкой.
После этого экологически чистого способа очистки посуда не будет пахнуть химсредствами, а воду из чайника можно сразу употреблять. Еще можно залить в чайник 100 мл уксуса и 1 л воды. Дать раствору закипеть. Если накипь не отстает, то повторяем процедуру до полного очищения - это 10-15 минут.
Вышеуказанные способы подойдут для чистки как эмалированного, так и металлического чайников.