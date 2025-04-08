Его можно использовать для уборки во всем доме.

Стиральная машина регулярно используется в каждом доме, однако люди часто пренебрегают уходом за этим устройством. Почему-то считается, что стиралка будет делать одежду чистой и ароматной, но при этом сама не будет загрязняться.

Сегодня рассмотрим, как убрать неприятный запах в стиральной машине. Также мы рассказывали, как можно погладить постельное белье без утюга.

Как очистить стиралку - проверенный лайфхак

TikTok-блогер Джек Каллаган посоветовал, чем и как почистить стиральную машину от запаха.

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По его словам, начать нужно с фильтра и лотка для моющего средства. Хорошо промойте их мыльной водой, а затем нанесите немного белого уксуса. Нужно ненадолго их оставить и потом очистить щеткой.

Резиновый уплотнитель стиралки также нужно опрыскать уксусом и накрыть салфетками из микрофибры - это позволит удержать жидкость на поверхностях. Оставляем так на час.

Кроме того Каллаган советует использовать уксус для мытья дверцы и петель. Затем нужно запустить горячий цикл стирки без вещей. При этом стоит использовать соду и белый уксус или чистящее средство для стиральных машин. Благодаря этому ваша техника будет пахнуть свежестью.

Блогер рекомендует всегда после стирки оставлять лоток для моющего и дверцу открытыми, чтоб влага высохла. Глубокую очистку нужно проводить раз в один-три месяца.

"Я люблю белый уксус и использую его практически без пропусков каждый раз, когда делаю перезагрузку. Это очень эффективное натуральное чистящее средство, к тому же очень доступное", — сказал эксперт по уборке.

По его словам, белый уксус также может работать как натуральный кондиционер для белья, не оставляя на вещах сильного запаха. Его можно использовать для мытья посудомоечной машины, для растворения известкового налета и жира.

Важно не сочетать его с перекисью и отбеливателем, поскольку они создадут очень едкий и высокотоксичный раствор. Осторожно нужно сочетать с содой, поскольку они сразу вступят в реакцию и для уборки это будет бесполезная смесь.

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