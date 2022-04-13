Во время войны многие люди подбирают брошенных и бездомных животных. УНИАН подскажет, как определить примерный возраст кота.

Из-за войны в Украине появилось очень много брошенных и бездомных животных. Люди с добрым сердцем подбирают кошек на улице или в пустых домах.

Первое, что нужно сделать при появлении питомца дома - определить его примерный возраст. От этого зависит рацион питания кошки и список прививок. Надежнее всего будет показать животное ветеринару, но сделать первые расчеты можно самостоятельно.

Как определить возраст котенка

Маленькие котята возрастом до 1 месяца имеют характерные признаки:

Если на животе есть пуповина - животному может быть до нескольких дней. Котята рождаются слепыми, с прижатыми к голове ушами.

В 7-10 дней у котят открываются глаза. У большинства котят от рождения голубые глаза, но с возрастом цвет меняется. Также в этом возрасте начинают выпрямляться уши.

Если глаза открыты, но кажутся узкими - котенку от 2 до 3 недель. В этом же возрасте появляются первые молочные зубы.

В 6-7 недель у котят начинается меняться цвет глаз.

Определить возраст котенка можно по весу. Кошки весят чуть меньше котов. В первую неделю жизни котята весят примерно 130 г, в 2 недели - 170-200 г, 4 недели - 250-270 г, 7-8 недель - 700-900 г. Если котенок весит 1,3 кг, ему примерно 3 месяца, а если 1,8 кг ему 4 месяца. Взрослый кот весит 4 кг.

Обратите внимание на походку. Если котенок ходит неуклюже - ему примерно 3 недели. В 4 недели животное ходит более уверенно, в 5 недель уже умеет бегать. В 7-8 недель малыши начинают гоняться за игрушками.

В 4 месяца начинают выпадать молочные зубы и вырастать постоянные. В этом возрасте начинается половое созревание, животное чаще мяукает по ночам и пытается убежать из квартиры. У кошек начинается течка.

С 4 месяцев котята становятся вытянутыми. Они сильнее линяют, шерсть меняется на постоянную.

6-7 месяцев - подростковый возраст по кошачьим меркам. Животное начинает проявлять агрессию, чаще кусается и защищает территорию.

Как определить возраст взрослого животного

После 1 года жизни коты и кошки больше не растут и почти не меняются внешне. Определить их возраст на таком этапе сложно. Попробовать сделать это можно по таким признакам:

если у кошки много зубного камня на боковых зубах и воспалены десна, то ей, возможно, больше 2 лет (чем больше камня - тем старше кошка);

примерно в возрасте 2 лет коты реже вылизываются и становятся менее активными, но все зависит от характера;

ближе к пожилому возрасту (9 лет и больше) животные чаще имеют проблемы с костями, почками, мочевым пузырем, могут ходить в туалет мимо лотка и реже прыгать;

пожилые кошки худее молодых и меньше весят, у них появляется седая шерсть.

Вас также могут заинтересовать новости: