Есть разные варианты заточки бензопилы - напильниками, шуруповертом или болгаркой. Но все они имеют свои плюсы и минусы.

Работая под высокими нагрузками, цепь со временем теряет свои свойства и нуждается в профилактическом уходе. Если вас заинтересовал вопрос, как на бензопиле заточить цепь, то наверняка она у вас затупилась и перестала качественно резать. Более того, изношенная цепь повышает риск получить травмы.

Поэтому сегодня мы остановимся на вопросе, когда нужно точить цепь на бензопиле, чтобы это было своевременно и не дожидаясь, пока она совсем придет в негодность.

Когда нужно точить цепь на бензопиле - не прозевайте момент

Вот главные признаки, на наличие которых надо обратить внимание и производить заточку:

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в процессе пиления древесины вы прикладываете гораздо больше физических усилий;

качество и скорость распила падают;

цепь часто заклинивает из-за того, что она растягивается и провисает;

повышается расход топлива;

при работе появляется задымленность;

опилки перестают быть одинакового размера и больше не имеют ровную форму прямоугольника.

Поэтому, не забывайте обращать внимание на состояние цепи, дабы не испортить ни ее, ни саму пилу.

Заточка цепи бензопилы своими руками - это нужно знать

Существует несколько способов, как заточить цепь бензопилы вручную. Но стоит отметить, что ввиду непростой формы зубцов процесс может оказаться не таким легким занятием.

Прежде чем приступать к заточке цепи, надо понять, как она устроена. Так вот, зубья состоят из нескольких частей, каждую из которых нужно отдельно затачивать со своей стороны, придавая форму. Режущее звено состоит из:

основания зуба;

лопатки зубца;

ограничителя глубины;

вертикального торцевого лезвия;

горизонтального лезвия.

Каждый из этих элементов имеет свое задание, а для упрощения и контроля заточки обычно нанесена специальная маркировка. Поэтому говоря о том, сколько раз можно точить цепь от бензопилы - пока не дойдете до этих значений, после чего ее потребуется уже заменить.

Теперь о главном - как самому заточить цепь для электропилы или бензопилы. Кстати, полезный лайфхак: цепь при выполнении этой работы должна быть максимально натянута, больше обычного.

Как заточить цепь бензопилы болгаркой - быстро и опасно

Использование болгарки - весьма непростой способ, требующий определенных навыков и четкости движений. Вы рискуете окончательно и бесповоротно повредить не только цепь, но и саму бензопилу.

Но в отличии от напильника, это очень быстрый способ. Для этого установите пилу лезвием к себе и заточите зубья, наклоняя болгарку под нужным углом заточки. Каждый последующий зуб нужно затачивать под противоположным углом.

Кстати прежде, чем приступать к такой заточке (а может не надо?), следует немного затупить диск болгарки, созданный для резки металла, об камень. В любом случае, будьте осторожны и не пренебрегайте техникой безопасности.

Заточка цепи бензопилы напильником - медленно, но точно

Такая заточка, вероятно, самый доступный вариант. Для этого вам потребуется напильники двух форм - плоский и круглый. Плоским вы будете точить ограничитель глубины реза, а круглым корректировать кромку зубцов. Также понадобится державка - это такая штучка, чтобы закрепить круглый напильник. На ней нанесены углы, под которыми будете точить зубья.

Кстати, в магазинах можно купить уже готовые комплекты для заточки.

В зависимости от цепи, угол заточки находится в пределах 25-35 градусов, выходить за эти пределы не стоит. Нужный угол можно определить, измеряв наклон режущего звена к направляющей шине. И еще один лайфхак: с большими углами эффективнее резать мягкую древесину, а с меньшими - твердые или замерзшие породы.

Чтобы поточить напильником цепь, вставляем в державку круглый инструмент и кладем на цепь так, чтобы стрелки на державке были параллельно шине, затем проверяем углы заточки. Верхнее лезвие в идеале точить на 30 градусах, но не выходить за указанные выше пределы. Точить нужно движениями вперед, каждый зубец одинаковое количество раз и прилагать такие же усилия.

И прежде, чем приступать, найдите самый изношенный, маленький зубец и стачивайте остальные под его размер.

Плоский напильник потребуется, чтобы сточить ограничитель глубины. Если этого не делать, режущая часть не достанет до древесины.

Если вы не уверены, что сможете выбрать правильный угол заточки, лучше поищите в магазинах шаблоны. Они устанавливаются на зубья и задают уже нужный градус углов и наклона. Но минус этого приспособления - на каждый тип цепи нужно искать свой шаблон.

Заточка цепи бензопилы шуруповертом - минусов больше

Этот способ имеет как свои преимущества, так и недостатки. Среди плюсов:

выше скорость заточки;

просто и доступно;

можно это делать вдали от розеток.

А к минусам следует отнести:

сложность соблюдения углов правильной заточки;

неравномерность стачивания - верхние кромки зубьев останутся почти незаточенными, а нижняя часть будет стачиваться слишком сильно;

повышается риск разрыва цепи из-за стачивания соединительных звеньев;

напильник очень быстро выйдет из строя.

При выборе круглого напильника для такой непростой, но возможной процедуры, выбирайте те, чей диаметр совпадает с закруглением зуба пилы. Также нужен будет подшипник любого типа, но чтобы он удобно лежал в руке.

У напильника отрезаем тот край, который обычно вставляется в деревянную ручку. Далее при помощи дерева или пластика делаем втулку, которая соединит край напильника и кольцо подшипника. Такая втулка должна надежно держать напильник и плотно "сидеть" в подшипнике. Другой конец напильника вставьте в шуруповерт.

Чтобы бензопила не двигалась во время заточки, зафиксируйте ее шину, например в тисках. Опустите напильник в закругление кромки под правильным углом заточки (как писали выше, ориентируйтесь или по маркировке зубьях, или выдерживайте угол примерно 30 градусов по отношению к шине).

Держите устройство двумя руками - за подшипник с одной стороны и, собственно, сам шуруповерт с другой. При заточке слегка прижимаем к зубцам, но каждый точим до двух секунд.

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