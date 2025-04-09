Мухи - одни из самых надоедливых домашних вредителей. Они легко проникают в жилище, а затем садятся на еду и людей. К счастью, уничтожить их легче, чем может показаться.
Как избавиться от мух быстро в домашних условиях - далее в материале. Также мы рассказывали, как убрать запах в стиральной машине.
Три простых способа, как избавится от мух
Эксперты из Fantastic Pest Control рассказали изданию Express, что экскременты домашних животных, переполненные мусорные баки, пищевые отходы, свет и тепло привлекают мух в помещение.
Сладкие или ферментированные жидкости, такие как просроченные соки и гниющие фрукты, в перспективе могут привести к целому нашествию этих насекомых.
"Дрозофилы, мухи комнатные, мухи-кластеры и мухи синие бутылочные также тянутся к сладкому", - отметил эксперт по борьбе с вредителями.
Он поделился проверенными вариантами, как избавиться от мух в доме.
Средство от мух из уксуса
Джордан Фостер из Fantastic Pest Control предложил, как смешать дома убийственный раствор от этих вредителей.
Для этого поместите в миску:
- две столовые ложки яблочного уксуса;
- одну столовую ложку сахара;
- полстакана теплой воды;
- нескольких капель средства для мытья посуды.
Это все нужно перемешать и оставить рядом с местом, где много мух.
"Сладкий запах привлечет мух, и они вступят в контакт с раствором, что приведет к их гибели", - заявил Фостер.
Это средство от мух в доме очень просто и эффективное.
Свеча или лампа от мух
Этот метод еще более простой. Поставьте зажженную свечу или беспроводной и водоупорный источник света в центр тарелки. Добавьте немного воды, чтобы окружить основание свечи, выключите свет и подождите.
По словам эксперта, сочетание света и воды привлечет насекомых и поймает их в ловушку.
Как избавиться от мух плодовых
Их очень легко заманить в ловушку с помощью фруктов.
"Возьмите миску и положите внутрь кусочек фрукта. Плотно накройте миску полиэтиленовой пленкой. Острым предметом проткните в ней несколько маленьких отверстий", - советует Джордан.
Затем поставьте ловушку в месте скопления насекомых. Они поспешат на запах гниющих фруктов и проникнут через отверстия внутрь миски, но не смогут выбраться.
После этого можно самим уничтожить вредителей или дождаться, пока они сами умрут.