Можно сделать ловушку или приготовить "убойное" средство.

Мухи - одни из самых надоедливых домашних вредителей. Они легко проникают в жилище, а затем садятся на еду и людей. К счастью, уничтожить их легче, чем может показаться.

Как избавиться от мух быстро в домашних условиях - далее в материале. Также мы рассказывали, как убрать запах в стиральной машине.

Три простых способа, как избавится от мух

Эксперты из Fantastic Pest Control рассказали изданию Express, что экскременты домашних животных, переполненные мусорные баки, пищевые отходы, свет и тепло привлекают мух в помещение.

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Сладкие или ферментированные жидкости, такие как просроченные соки и гниющие фрукты, в перспективе могут привести к целому нашествию этих насекомых.

"Дрозофилы, мухи комнатные, мухи-кластеры и мухи синие бутылочные также тянутся к сладкому", - отметил эксперт по борьбе с вредителями.

Он поделился проверенными вариантами, как избавиться от мух в доме.

Средство от мух из уксуса

Джордан Фостер из Fantastic Pest Control предложил, как смешать дома убийственный раствор от этих вредителей.

Для этого поместите в миску:

две столовые ложки яблочного уксуса;

одну столовую ложку сахара;

полстакана теплой воды;

нескольких капель средства для мытья посуды.

Это все нужно перемешать и оставить рядом с местом, где много мух.

"Сладкий запах привлечет мух, и они вступят в контакт с раствором, что приведет к их гибели", - заявил Фостер.

Это средство от мух в доме очень просто и эффективное.

Свеча или лампа от мух

Этот метод еще более простой. Поставьте зажженную свечу или беспроводной и водоупорный источник света в центр тарелки. Добавьте немного воды, чтобы окружить основание свечи, выключите свет и подождите.

По словам эксперта, сочетание света и воды привлечет насекомых и поймает их в ловушку.

Как избавиться от мух плодовых

Их очень легко заманить в ловушку с помощью фруктов.

"Возьмите миску и положите внутрь кусочек фрукта. Плотно накройте миску полиэтиленовой пленкой. Острым предметом проткните в ней несколько маленьких отверстий", - советует Джордан.

Затем поставьте ловушку в месте скопления насекомых. Они поспешат на запах гниющих фруктов и проникнут через отверстия внутрь миски, но не смогут выбраться.

После этого можно самим уничтожить вредителей или дождаться, пока они сами умрут.

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