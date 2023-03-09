Избавиться от блох в доме непросто, но возможно.

Блохи - частые "гости" в доме владельцев котов и собак. Даже если кошка не выходит на улицу, вы можете принести яйца блох с улицы и заразить животное, а насекомые быстро расплодятся по дому. Также блохи могут прийти в квартиру от соседей или из подвала.

Как вывести блох дома - пошаговая инструкция

Блох обычно обнаруживают в доме, когда они запрыгивают на тело. Вывести этих крошечных вредителей можно следующим образом:

Обработайте от блох собаку или кота, если на них есть насекомые. Попросите в ветеринарном магазине средство, эффективное как против взрослых блох, так и против куколок. Постирайте подстилки питомца при высокой температуре, чтобы уничтожить яйца блох. Также постирайте постельное белье, если кот или собака спят в кровати. Также постирайте любимые игрушки животного - в игрушке могут быть блошиные яйца. Пропылесосьте все ковры, полы и диваны. Если блох очень много, такую уборку стоит проводить каждый день до вымирания насекомых. Обработайте средством от блох полы, диваны и любимые места кота или собаки. Выбирайте аэрозоли от крупных производителей с хорошими отзывами. Дополнительно обработайте аэрозолем места, где любят жить блохи. Это карнизы, щели в полу и за мебелью, салон автомобиля.

После обработки помещения откройте окна и проветрите дом на несколько часов. Иногда блохи выводятся не с первого раза, если вы упустили часть блошиных яиц или куколок. Тогда нужно повторить обработку через 3-5 дней.

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Как избавиться от блох в доме народными средствами

Лучше всего с насекомыми справляются профессиональные химические препараты. Но есть также народные средства, которые отпугивают вредителей. Их можно нанести на щели, карнизы и участки возле мебели.

Блох отпугивают такие средства:

эфирные масла мяты, эвкалипта, гвоздики;

пивные дрожжи + тертый чеснок;

кожура цитрусовых;

соль;

раствор соды или нашатыря;

свежая полынь.

Эти средства могут отпугнуть взрослых насекомых, но бесполезны против личинок. Использовать их нужно после, а не вместо уборки.

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