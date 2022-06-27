Огуречный рассол известен взрослым как отличное средство от похмелья. Однако это не единственное полезное свойство рассола. Жидкость из соленых огурцов можно добавить в выпечку, использовать для маринования мяса или сварить суп на ее основе.
- Маринад для мяса из огуречного рассола
- Рассол как замена уксуса
- Хлеб на огуречном рассоле
- Рассольник с огуречным рассолом
- Огуречный рассол для картошки и макарон
Маринад для мяса из огуречного рассола
Огуречный рассол является отличным маринадом для курицы или говядины. Он не только придает вкус мясу, но и размягчает мясные волокна и уменьшает время приготовления.
Для приготовления маринада добавьте в огуречный рассол пару ложек подсолнечного масла, нарезанные зубчики чеснока и горчицу в зернах. Оставьте мясо в маринаде на 6-8 часов и готовьте в духовке или на гриле. Также рассолом можно полить шашлык или отбивные.
Рассол как замена уксуса
Огуречный рассол будет уместен в тех блюдах, где используется уксус. Его можно добавить в борщ или винегрет, чтобы свёкла не окрасила другие овощи. Рассол дополнит вкус нашинкованной капусты или овощного салата, в нем можно мариновать овощи.
Хлеб на огуречном рассоле
Домашний хлеб можно приготовить с добавлением огуречного рассола. Рассол добавит пикантности выпечке и сделает её пышной. Для приготовления хлеба замените в рецепте половину воды, кефира или молока на рассол.
Рассольник с огуречным рассолом
Рассольник не зря имеет такое название. Огуречный рассол никогда не будет лишним в этом супе. Добавляется он обычно в самом конце, за 10 минут до окончания варки. Вкусный рецепт рассольника читайте на УНИАН.
Огуречный рассол для картошки и макарон
С помощью огуречного рассола можно разогреть вчерашние макароны. Для этого в тарелку макарон или пасты добавьте ложку рассола, перемешайте и разогрейте в микроволновке. Блюдо будет как новое, а также приобретет пикантную нотку. Также рассол добавляют в воду при варке картошки, чтобы она не разваривалась и оставалась целой.