Огуречный рассол можно использовать в супе, маринаде для мяса и даже в выпечке.

Огуречный рассол известен взрослым как отличное средство от похмелья. Однако это не единственное полезное свойство рассола. Жидкость из соленых огурцов можно добавить в выпечку, использовать для маринования мяса или сварить суп на ее основе.

Маринад для мяса из огуречного рассола

Огуречный рассол является отличным маринадом для курицы или говядины. Он не только придает вкус мясу, но и размягчает мясные волокна и уменьшает время приготовления.

Для приготовления маринада добавьте в огуречный рассол пару ложек подсолнечного масла, нарезанные зубчики чеснока и горчицу в зернах. Оставьте мясо в маринаде на 6-8 часов и готовьте в духовке или на гриле. Также рассолом можно полить шашлык или отбивные.

Рассол как замена уксуса

Огуречный рассол будет уместен в тех блюдах, где используется уксус. Его можно добавить в борщ или винегрет, чтобы свёкла не окрасила другие овощи. Рассол дополнит вкус нашинкованной капусты или овощного салата, в нем можно мариновать овощи.

Хлеб на огуречном рассоле

Домашний хлеб можно приготовить с добавлением огуречного рассола. Рассол добавит пикантности выпечке и сделает её пышной. Для приготовления хлеба замените в рецепте половину воды, кефира или молока на рассол.

Рассольник с огуречным рассолом

Рассольник не зря имеет такое название. Огуречный рассол никогда не будет лишним в этом супе. Добавляется он обычно в самом конце, за 10 минут до окончания варки. Вкусный рецепт рассольника читайте на УНИАН.

Огуречный рассол для картошки и макарон

С помощью огуречного рассола можно разогреть вчерашние макароны. Для этого в тарелку макарон или пасты добавьте ложку рассола, перемешайте и разогрейте в микроволновке. Блюдо будет как новое, а также приобретет пикантную нотку. Также рассол добавляют в воду при варке картошки, чтобы она не разваривалась и оставалась целой.

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