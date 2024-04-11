Узнайте, как часто надо менять постельное белье и правда ли, что нужно ориентироваться на сезон.

Дерматологи говорят, что за время сна ночью тело человека выделяет до 1 литра пота, и далеко не весь он испаряется - значительная часть впитывается в ткань постельного белья. Разберемся вместе, как долго можно не менять постельное белье и что влияет на быстроту его загрязнения.

Сколько времени можно использовать постельное белье - общие правила

Важно понимать, что не существует единого правила относительно того, как часто менять постельное белье. Тело человека - индивидуальная "машина", все потеют по-разному. Если вы не склонны к излишней потливости или аллергии на пыль, у вас дома нет животных, то постельное белье "проживет" и 2, и 3 недели. Но для тех людей, которые начинают чихать и кашлять в запыленном помещении, держат котов и собак, а также сильно потеют, есть рекомендация - постель необходимо стирать и менять 1-2 раза в неделю.

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Важный нюанс о том, как часто нужно менять наволочку на подушку, пододеяльник и простынь, заключается еще в том, что при регулярном использовании постельного белья, оно накапливает частички кожи - именно они привлекают клопов. Вопрос смены постели - это вопрос гигиены, поэтому как только вы сами начинаете ощущать несвежесть ткани, отправляйте ее в стирку.

Когда лучше менять постельное белье весной и летом

В весенне-летний период, когда менять постельное белье приходится довольно часто из-за высокой температуры воздуха, каждой хозяйке важно знать - нужно запускать стирку постоянно или можно обойтись без этого. Дерматологи считают, что весной и летом текстиль необходимо менять в 2 раза чаще, чем зимой и осенью.

Естественно, важно это делать без "фанатизма" - к примеру, ежедневная стирка не нужна (невозможно так быстро загрязнить постельное белье, да и материал от постоянного механического воздействия машинки быстро придет в негодность). Для того чтобы не ошибиться, можете ориентироваться на вид комплекта:

полуторное постельное белье - 1 раз в 2 недели;

двуспальное постельное белье - 1 раз в неделю.

Частота в данном случае зависит от количества человек, которые пользуются бельем. Чем их больше - тем быстрее загрязняется текстиль. Летом, когда температура воздуха превышает 25 градусов Цельсия, рекомендуется стирать постель 1 раз в неделю вне зависимости от ее типа, причем, желательно выбирать легкие материалы, которые не создают лишнего тепла для тела, а после стирки быстро высыхают.

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