УНИАН назвал три растения, запах которых не выносят тараканы.

Если в квартире завелись тараканы, то вывести этих насекомых невероятно трудно. Тараканы терроризируют жителей, даже если они соблюдают идеальную чистоту и применяют агрессивные средства.

Бороться с этими вредителями можно с помощью природных средств - растений, запах которых отпугивает тараканов. Сами по себе растения не выведут насекомых, но в сочетании с другими методами борьбы весьма эффективны.

Лавровый лист

Тараканы не переносят запах лаврового листа. Листы приправы рекомендуется разложить в местах, где часто бывают тараканы - под умывальником, на столах, шкафах, возле кухонных тумб. Чтобы запах был ярче, измельчите лавровые листы в ступке и разложите по квартире этот порошок.

Пиретрум

Пиретрум - это цветок, который напоминает ромашку с длинными лепестками. Он может быть белого или розового цвета. Цветок не только отпугивает насекомых, но и вредит их нервной системе. Букеты пиретрума расставляют по квартире.

Кошачья мята

Запах кошачьей мяты не нравится тараканам, но при этом приятен для людей. Листья мяты разбросайте в местах, где часто бывают насекомые. Чтобы запах был сильнее, мяту можно измельчить в ступке.

Пижма

Ещё один цветок, который является смертельным врагом тараканов - пижма. Это дикорастущий цветок, который легко найти в поле. В холодное время года можно купить цветки пижмы в аптеке. Против тараканов можно разложить сами цветки по дому, или обработать поверхности отваром из пижмы.

Бузина

Ветки и листья бузины - это яд для тараканов. Особенно эффективная красная бузина. Части растения положите в места, где часто появляются вредители.

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