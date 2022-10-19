Свежий лук - коварный продукт, который заставляет многих хозяюшек плакать во время его нарезки. Происходит это, потому что, когда вы режете лук, то запускаете целую серию химических реакций. В итоге выделяется газ, он испаряется, достигает ваших слизистых и превращается в кислоту, которая раздражает оболочку глаза.
УНИАН расскажет, что сделать, чтобы лук не щипал глаза.
Что делать, если очень сильно щиплет глаза от лука - действенные советы
Для того, чтобы во время приготовления свежего лука не лить слезы и не тереть глаза, пытаясь избавиться от жжения, УНИАН предлагает несколько народных рекомендаций:
- зажечь огонь - горящая конфорка или костер создают пламя, которое снижает концентрацию веществ, раздражающих ваши слизистые;
- налить холодной воды - взять глубокую емкость, окунуть лук в ледяную воду и прямо там нарезать его;
- использовать микроволновку - поставить лук в печь на 25-30 секунд, тогда концентрация веществ в луке, вызывающих слезы, снизится;
- заморозить лук - поместить луковицу в морозилку на 10-15 минут, а потом быстро нарезать, пока он не успел согреться;
- жевать жвачку - когда вы жуете ментоловую или любую другую жвачку, то выдыхаете ртом, так веществам, усиливающим слезоточение, сложно добраться до слизистых;
- налить кипяток - поставьте рядом с собой стакан с кипятком, тогда пар снизит концентрацию раздражающих веществ в воздухе;
- замочить лук - оставьте овощ в холодной воде на 5-10 минут, такой способ поможет "вымыть" из него раздражающие вещества.
Есть еще один интересный вариант - надеть плавательные очки и в них нарезать овощ. Конечно, это может показаться странным, зато действенным - вы просто защитите глаза от луковых испарений.