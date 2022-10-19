Почему хочется плакать, когда режешь лук, и как избавить себя от этих ощущений - узнайте в материале УНИАН.

Свежий лук - коварный продукт, который заставляет многих хозяюшек плакать во время его нарезки. Происходит это, потому что, когда вы режете лук, то запускаете целую серию химических реакций. В итоге выделяется газ, он испаряется, достигает ваших слизистых и превращается в кислоту, которая раздражает оболочку глаза.

УНИАН расскажет, что сделать, чтобы лук не щипал глаза.

Что делать, если очень сильно щиплет глаза от лука - действенные советы

Для того, чтобы во время приготовления свежего лука не лить слезы и не тереть глаза, пытаясь избавиться от жжения, УНИАН предлагает несколько народных рекомендаций:

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зажечь огонь - горящая конфорка или костер создают пламя, которое снижает концентрацию веществ, раздражающих ваши слизистые;

- горящая конфорка или костер создают пламя, которое снижает концентрацию веществ, раздражающих ваши слизистые; налить холодной воды - взять глубокую емкость, окунуть лук в ледяную воду и прямо там нарезать его;

- взять глубокую емкость, окунуть лук в ледяную воду и прямо там нарезать его; использовать микроволновку - поставить лук в печь на 25-30 секунд, тогда концентрация веществ в луке, вызывающих слезы, снизится;

- поставить лук в печь на 25-30 секунд, тогда концентрация веществ в луке, вызывающих слезы, снизится; заморозить лук - поместить луковицу в морозилку на 10-15 минут, а потом быстро нарезать, пока он не успел согреться;

- поместить луковицу в морозилку на 10-15 минут, а потом быстро нарезать, пока он не успел согреться; жевать жвачку - когда вы жуете ментоловую или любую другую жвачку, то выдыхаете ртом, так веществам, усиливающим слезоточение, сложно добраться до слизистых;

- когда вы жуете ментоловую или любую другую жвачку, то выдыхаете ртом, так веществам, усиливающим слезоточение, сложно добраться до слизистых; налить кипяток - поставьте рядом с собой стакан с кипятком, тогда пар снизит концентрацию раздражающих веществ в воздухе;

- поставьте рядом с собой стакан с кипятком, тогда пар снизит концентрацию раздражающих веществ в воздухе; замочить лук - оставьте овощ в холодной воде на 5-10 минут, такой способ поможет "вымыть" из него раздражающие вещества.

Есть еще один интересный вариант - надеть плавательные очки и в них нарезать овощ. Конечно, это может показаться странным, зато действенным - вы просто защитите глаза от луковых испарений.

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