Чем занять ребенка если отключили свет - актуальный вопрос для многих украинских родителей.

Развлечения и быт современный детей включают компьютеры, телевизор и смартфоны. Нынешним родителям трудно представить, как наши предки развлекали своих детей без электричества. Многим украинским родителям приходится привыкать проводить вечера с ребенком без света, пока в Украине продолжаются плановые отключения света.

Совместная готовка

Многие дети с большим удовольствием присоединятся к готовке. Если у вас есть газовая плита - можно приготовить что-то вкусное вместе с детьми. Например, налепить много вареников с разными начинками или приготовить большую пиццу.

Словесные игры

Существует множество словесных игр для детей, их сложность зависит от возраста ребенка. Вот несколько вариантов:

Видео дня

"тарабарщина" - взрослый говорит предложение на выдуманном языке, а ребенок за интонацией пытается угадать о чем речь;

составить историю - каждый участник придумывает по одному предложению;

отгадать загаданный предмет с помощью вопросов, на которые можно ответить только "да" и "нет";

угадать слово по описанию, не называя его;

"к счастью, к сожалению" - кто-то придумывает ситуацию, а игроки по очереди составляют продолжение, которое начинается со слов "к счастью" или "к сожалению";

назвать имена, блюда, предметы одежды, животных на определенную букву.

Настольные и карточные игры

Чтобы подготовиться к отключению света, родители могут заранее купить настольные и карточные игры для игры с ребенком. Чтобы ребенок не только развлекался, но и обучался - можно купить познавательную игру.

Другие занятия без света

В свете свечи или фонарика можно заняться многими интересными вещами - построить замок или пещеру из конструктора, сложить обычный или 3D паззл, изготовить мыло, свечу или гипсовую фигуру, раскрасить книгу-раскраску, сделать украинских кукол-мотанок.

Театр теней

В темное время суток при наличии фонарика можно поиграть с ребенком в театр теней. Заранее скачайте себе на телефон картинки с положением рук для разных узоров теней. Потренируйтесь с ребенком показывать различные фигуры, а затем разыграйте сценку. Такая игра не только развеселит ребенка, но и поможет меньше бояться темноты.

Разговоры по душам

Отключение электричества - хорошая возможность для родителей поговорить с детьми по душам и провести время вместе, а не в своих телефонах. Расскажите ребенку истории про забавные происшествия из детства или необъяснимые случаи. Детям наверняка будет очень интересно узнать о вас побольше. Спросите у ребенка, что его волнует и о чем он мечтает.

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