Развлечения и быт современный детей включают компьютеры, телевизор и смартфоны. Нынешним родителям трудно представить, как наши предки развлекали своих детей без электричества. Многим украинским родителям приходится привыкать проводить вечера с ребенком без света, пока в Украине продолжаются плановые отключения света.
- Совместная готовка
- Словесные игры
- Настольные и карточные игры
- Другие занятия без света
- Театр теней
- Разговоры по душам
Совместная готовка
Многие дети с большим удовольствием присоединятся к готовке. Если у вас есть газовая плита - можно приготовить что-то вкусное вместе с детьми. Например, налепить много вареников с разными начинками или приготовить большую пиццу.
Словесные игры
Существует множество словесных игр для детей, их сложность зависит от возраста ребенка. Вот несколько вариантов:
- "тарабарщина" - взрослый говорит предложение на выдуманном языке, а ребенок за интонацией пытается угадать о чем речь;
- составить историю - каждый участник придумывает по одному предложению;
- отгадать загаданный предмет с помощью вопросов, на которые можно ответить только "да" и "нет";
- угадать слово по описанию, не называя его;
- "к счастью, к сожалению" - кто-то придумывает ситуацию, а игроки по очереди составляют продолжение, которое начинается со слов "к счастью" или "к сожалению";
- назвать имена, блюда, предметы одежды, животных на определенную букву.
Настольные и карточные игры
Чтобы подготовиться к отключению света, родители могут заранее купить настольные и карточные игры для игры с ребенком. Чтобы ребенок не только развлекался, но и обучался - можно купить познавательную игру.
Другие занятия без света
В свете свечи или фонарика можно заняться многими интересными вещами - построить замок или пещеру из конструктора, сложить обычный или 3D паззл, изготовить мыло, свечу или гипсовую фигуру, раскрасить книгу-раскраску, сделать украинских кукол-мотанок.
Театр теней
В темное время суток при наличии фонарика можно поиграть с ребенком в театр теней. Заранее скачайте себе на телефон картинки с положением рук для разных узоров теней. Потренируйтесь с ребенком показывать различные фигуры, а затем разыграйте сценку. Такая игра не только развеселит ребенка, но и поможет меньше бояться темноты.
Разговоры по душам
Отключение электричества - хорошая возможность для родителей поговорить с детьми по душам и провести время вместе, а не в своих телефонах. Расскажите ребенку истории про забавные происшествия из детства или необъяснимые случаи. Детям наверняка будет очень интересно узнать о вас побольше. Спросите у ребенка, что его волнует и о чем он мечтает.