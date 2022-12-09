Польза печени трески хорошо известна врачам и диетологам.

Печень трески - очень вкусный и невероятно полезный деликатес, который является источником многих незаменимых микроэлементов. Особенно полезно есть этот продукт зимой, когда организму очень не хватает витаминов. Печень трески можно есть вилкой прямо из банки, или же готовить с ней салаты и бутерброды. В любом случае будет вкусно и полезно.

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Чем полезна печень трески - разбираем состав

Печень трески богата рыбьим жиром, который общепризнан одним из самых полезных продуктов. Печень трески содержит полиненасыщенные кислоты, омега-3 и омега-6 кислоты, аминокислоты триптофан и лизин, а также такие микроэлементы, как фтор, кальций, молибден, йод, магний и фосфор. В 100 г продукта содержится суточная норма витаминов А, В2, D, С.

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Печень трески от воспалений

Высокое содержание полезных жиров и витаминов делает этот деликатес незаменимым при воспалительных процессах. Вещества в составе печени нейтрализуют свободные радикалы и подавляют воспаления. Любители этого продукта реже болеют воспалительными заболеваниями.

Печень трески для костей и суставов

Витамин D в составе печени трески очень полезен для костей и суставов. Этот продукт является одним из рекордсменов по содержанию витамина D. Исследования показали, что регулярное употребление печени трески облегчает симптомы ревматизма и уменьшает боль в суставах.

Печень трески для сердца и сосудов

Витамин PP в составе деликатеса очень полезен для здоровья сосудов, а омега-3 кислоты противостоят целому букету сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижают уровень холестерина и нормализуют артериальное давление. Употребление печени трески уменьшает риск образования сердечных бляшек.

Печень трески для мужчин и женщин

Печень трески очень полезна для женщин, которые хотят забеременеть. В ней много полезной для беременных фолиевой кислоты. Деликатес содержит вещества, которые способствуют развитию развитию мозга плода. Но слишком часто консерву будущей маме есть нельзя, поскольку в ней также есть вредный для плода ретинол.

У мужчин печень трески улучшает потенцию и позитивно влияет на подвижность сперматозоидов. Это обязательный продукт для мужчин, которые хотят зачать ребенка.

Печень трески для нервной системы

Ненасыщенные жирные кислоты в составе печени очень важны для кровеносных сосудов и клеточных мембран мозга. Организм не может сам вырабатывать эти вещества. Такие кислоты облегчают симптомы депрессии и снижают риск её развития у здоровых людей.

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