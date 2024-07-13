Некоторые чистящие средства могут испортить стеклопакеты - рассказываем, как мыть пластиковые окна нельзя.

Пластиковые окна хороши тем, что за ними не нужен постоянный и тщательный уход. Но мыть их время от времени все же нужно. Причем, для этого подходят далеко не все порошки, моющие и мочалки. Давайте разберемся, чем мыть пластиковые окна нельзя и почему.

Чем нельзя мыть пластиковые окна

Первое попавшееся моющее или инструмент для чистки могут привести к повреждению рамы, стекла и резиновых уплотнителей. Вот что лучше не использовать.

Чистящие средства с абразивными частицами

Пластиковые рамы не терпят никаких абразивов - порошков и паст. На первый взгляд они могут показаться абсолютно безобидными, но на самом деле в таких содержатся крупинки, которые могут оставить царапины на пластике. В них со временем скапливается пыль и стеклопакеты быстрее грязнятся.

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По этой же причине не следует тереть пластик жесткими щетками и металлическими губками - лучше использовать пластиковые или резиновые инструменты.

Агрессивные моющие средства

Моющие, в которых содержится кислота или щелочь, по типу старой-доброй "Белизны" также могут навредить окнам из пластика. Состав таких средств, даже в разбавленном виде, просто разрушает структуру пластика, и плюс ко всему может повредить уплотнительные резинки.

Химические растворители

Та же история и с химическими растворителями типа ацетона и бензина - они разъедают материал, оставляют на нем пятна и деформируют его.

Если у вас на пластике образовалось пятно, попробуйте его вывести более щадящими и натуральными средствами, возможно, времени и усилий понадобится больше, но вы сохраните первоначальный вид стеклопакетов и подоконников.

Пароочиститель и горячая вода

Казалось бы, какой вред может нанести пароочиститель - наоборот, это очень удобно и эффективно. Но увы : такая чистка может привести к деформации пластика, сделать его хрупким, а уплотнители под действием высокой температуры повредятся. Лучше всего мыть окна теплой водой или комнатной температуры.

Мыло и моющее для посуды

Это меньшее из зол, но даже их не рекомендуют использовать для мытья пластиковых окон. Или использовать не часто - они оставляют на поверхности окон жирные разводы и пленку, а та притягивает пыль и грязь. Поэтому мыло и моющее нужно тщательно смывать.

Самый оптимальный вариант для мыться пластиковых стеклопакетов - это специальные средства по уходу, можно также использовать растворы на основе уксуса и воды.

Ранее мы рассказывали, как вывести старые жирные пятна с обоев, в том числе и с бумажных, чтобы не осталось и следа.

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