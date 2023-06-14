Рассказываем, что заменяет сливочное масло или растительное, а также зачем и когда нужно искать альтернативу.

С каждой хозяйкой случались казусы - принялись за выпечку, а в процессе готовки выяснили, что нужного ингредиента нет. Кроме того, бывают ситуации, когда использовать какой-то продукт (например, сливочное масло) нельзя - людям с индивидуальной непереносимостью лактозы оно навредит.

Чем заменить сливочное масло в выпечке пп и что делать, если нет растительного - читайте в материале.

Чем можно заменить сливочное масло в кексе и другой сдобе

Важно понимать, что такая альтернатива возможна, только если дело касается именно теста - для приготовления крема или глазури лучше воспользоваться только таким продуктом. Дело в том, что сливочное масло - это загуститель, без которого структура теста нарушится, а выпечка получится не такой, как вы хотели.

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Если вы не знаете, чем заменить сливочное масло в песочном тесте, слоеном, дрожжевом или любом другом, попробуйте следующие варианты:

топленое сливочное масло - после нагревания продукта остается молочный жир, лактоза исчезает, а продукт приобретает невероятный сливочный аромат;

- после нагревания продукта остается молочный жир, лактоза исчезает, а продукт приобретает невероятный сливочный аромат; растительное, кокосовое, арахисовое, кукурузное и оливковое масла - идеально подходят для пп рецептов и людей с непереносимостью лактозы;

- идеально подходят для пп рецептов и людей с непереносимостью лактозы; греческий йогурт и сметана - можно использовать, если нет проблем с усвояемостью молочных продуктов.

Также можете использовать фруктовое и овощное пюре - подойдет, если нужно снизить калорийность выпечки.

Чем можно заменить растительное масло в выпечке - варианты

Искать альтернативу такому продукту можно в случае, когда вы хотите придать своей выпечке сливочный вкус, аромат и создать более нежную структуру. Учитывайте, что добавляя более "тяжелый" продукт, калорийность кекса или пирога становится выше. Варианты для замены следующие:

обычное сливочное масло или топленое;

греческий йогурт или сметана;

фруктовые и овощные пюре.

Причем, последний пункт идеален, если вы питаетесь правильно, не хотите лишних калорий и, в целом, желаете получить "легкую" для желудка и фигуры выпечку.

Как заменить сливочное масло растительным и наоборот

Помните, что самое важное правило - соблюдать пропорции, чтобы не испортить структуру теста. Кокосовое, топленое сливочное, греческий йогурт и сметана заменяют сливочное (и оно заменяет их) в пропорции 1:1.

Подсолнечное, оливковое, кукурузное, арахисовое - соотношение 10:8, где растительного продукта меньше, чем сливочного, например:

10 грамм сливочного масла - 8 грамм растительного;

50 грамм сливочного масла - 40 грамм растительного;

100 грамм сливочного масла - 80 грамм растительного;

200 грамм сливочного масла - 160 грамм растительного.

Также в качестве замены можно использовать маргарин в соотношении 1:1, но помните, что такой продукт содержит вредные трансжиры и увлекаться им не стоит - лучше выбрать более полезную альтернативу.

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