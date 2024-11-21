Для того чтобы куры давали много яиц, нужно обеспечить им рацион, богатый белком, витаминами и минералами.

Период холодов является стрессом для многих животных, в том числе и кур. В связи со сменой сезона птица начинает нести меньше яиц, но это можно исправить. УНИАН расскажет, чем кормить кур зимой, чтобы хорошо неслись и при этом не клевали яйца.

Чем кормить кур-несушек зимой - это должен знать каждый владелец птицы

Чтобы не возникало проблем с нехваткой яиц во время зимы, когда наступает период праздников и цены взлетают до небес, важно понимать, как кормить кур-несушек. Есть несколько ключевых рекомендаций.

Основу рациона птицы должны составлять зерновые. Это может быть пшеница, овес, кукуруза или ячмень. Все дело в том, что они обеспечивают кур энергией и помогают удерживать тепло в организме.

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Если зерно покупать слишком дорого, есть один способ, как дешево кормить кур. Вы можете давать им отходы от овощей, которые остаются после готовки. К примеру, это может быть морковь, свекла, тыква, картофель – обязательно отваренные и размятые.

Кроме того, в зимний период курам можно давать сено из люцерны или травяную муку. Много витаминов также содержится в сушеной крапиве. Кормить кур можно и мелко нарезанной капустой или пророщенным зерном.

Чем кормить кур-несушек, чтобы лучше неслись - полезные добавки

Для того чтобы куры давали много яиц, нужно обеспечить им рацион, богатый белком, витаминами и минералами. Вот, какие добавки вы можете использовать:

Белок играет важную роль в формировании яиц. Вы можете добавлять в корм подсолнечный шрот, рыбную или костную муку, творог и даже мясокостную муку.

играет важную роль в формировании яиц. Вы можете добавлять в корм подсолнечный шрот, рыбную или костную муку, творог и даже мясокостную муку. Минеральные добавки необходимы для укрепления яичной скорлупы. Птице нужен мел, специализированные смеси или обычная скорлупа яиц.

необходимы для укрепления яичной скорлупы. Птице нужен мел, специализированные смеси или обычная скорлупа яиц. Дрожжи в корм можно добавлять для того, чтобы повысить его питательную ценность. Помимо этого, так он будет лучше усваиваться.

К тому же, можете использовать рыбий жир и добавлять другие источник жира в корм. Это способствует поддержанию энергии у кур-несушек.

Как увеличить количество яиц, мы выяснили, но чем кормить кур, чтобы были крупные яйца? Следите, чтобы в корме был достаточный уровень кальция. Добавляйте в него измельченную яичную скорлупу, мел, ракушечник или специализированные минеральные добавки - их можно купить в ветеринарной аптеке.

Также можете добавлять в корм витамин D - он помогает усваивать кальций. А вот витамины группы B помогут улучшить обмен веществ у птицы.

Чем нельзя кормить кур-несушек - возьмите на заметку

Мы уже выяснили, что давать курам зимой, чтобы они несли больше яиц. Теперь рассмотрим, чем кормить птицу нельзя. Мы подготовили для вас список:

Соленые и приправленные продукты.

Сырые бобовые (фасоль, горох).

Цитрусовые и другие кислые фрукты.

Сырые картофельные очистки.

Плесневелый корм - еще одна вещь, чем нельзя кормить кур. Даже если плесени мало и она кажется безобидной, ее наличие может вызывать отравление и проблемы с пищеварением у птицы.

Чем кормить кур, чтобы не клевали яйца

Часто куры клюют яйца в связи с нехваткой в рационе питательных веществ. Зачастую это касается кальция и белка. Есть несколько рекомендаций, которые помогут решить проблему.

Во-первых, нужно обеспечить достаточное количество кальция. Добавляйте в корм ракушечник или мел. Можете купить и готовые минеральные смеси или давать измельченную яичную скорлупу.

Во-вторых, убедитесь, что в корме достаточно белка. Для этого добавляйте в него творог, немного вареных яиц, шрот, рыбную или мясокостную муку.

В-третьих, не забывайте давать курам грубую пищу - к примеру, морковь, тыкву, капусту или сушеную траву.

Важным аспектом в этом вопросе является освещение в курятнике. Помните, что слишком яркий свет может усиливать агрессию и вызывать клевание яиц. Освещение должно быть приглушенным.

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