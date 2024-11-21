Период холодов является стрессом для многих животных, в том числе и кур. В связи со сменой сезона птица начинает нести меньше яиц, но это можно исправить. УНИАН расскажет, чем кормить кур зимой, чтобы хорошо неслись и при этом не клевали яйца.
- Чем кормить кур-несушек зимой - это должен знать каждый владелец птицы
- Чем кормить кур-несушек, чтобы лучше неслись - полезные добавки
- Чем нельзя кормить кур-несушек - возьмите на заметку
- Чем кормить кур, чтобы не клевали яйца
Чем кормить кур-несушек зимой - это должен знать каждый владелец птицы
Чтобы не возникало проблем с нехваткой яиц во время зимы, когда наступает период праздников и цены взлетают до небес, важно понимать, как кормить кур-несушек. Есть несколько ключевых рекомендаций.
Основу рациона птицы должны составлять зерновые. Это может быть пшеница, овес, кукуруза или ячмень. Все дело в том, что они обеспечивают кур энергией и помогают удерживать тепло в организме.
Если зерно покупать слишком дорого, есть один способ, как дешево кормить кур. Вы можете давать им отходы от овощей, которые остаются после готовки. К примеру, это может быть морковь, свекла, тыква, картофель – обязательно отваренные и размятые.
Кроме того, в зимний период курам можно давать сено из люцерны или травяную муку. Много витаминов также содержится в сушеной крапиве. Кормить кур можно и мелко нарезанной капустой или пророщенным зерном.
Чем кормить кур-несушек, чтобы лучше неслись - полезные добавки
Для того чтобы куры давали много яиц, нужно обеспечить им рацион, богатый белком, витаминами и минералами. Вот, какие добавки вы можете использовать:
- Белок играет важную роль в формировании яиц. Вы можете добавлять в корм подсолнечный шрот, рыбную или костную муку, творог и даже мясокостную муку.
- Минеральные добавки необходимы для укрепления яичной скорлупы. Птице нужен мел, специализированные смеси или обычная скорлупа яиц.
- Дрожжи в корм можно добавлять для того, чтобы повысить его питательную ценность. Помимо этого, так он будет лучше усваиваться.
К тому же, можете использовать рыбий жир и добавлять другие источник жира в корм. Это способствует поддержанию энергии у кур-несушек.
Как увеличить количество яиц, мы выяснили, но чем кормить кур, чтобы были крупные яйца? Следите, чтобы в корме был достаточный уровень кальция. Добавляйте в него измельченную яичную скорлупу, мел, ракушечник или специализированные минеральные добавки - их можно купить в ветеринарной аптеке.
Также можете добавлять в корм витамин D - он помогает усваивать кальций. А вот витамины группы B помогут улучшить обмен веществ у птицы.
Чем нельзя кормить кур-несушек - возьмите на заметку
Мы уже выяснили, что давать курам зимой, чтобы они несли больше яиц. Теперь рассмотрим, чем кормить птицу нельзя. Мы подготовили для вас список:
- Соленые и приправленные продукты.
- Сырые бобовые (фасоль, горох).
- Цитрусовые и другие кислые фрукты.
- Сырые картофельные очистки.
Плесневелый корм - еще одна вещь, чем нельзя кормить кур. Даже если плесени мало и она кажется безобидной, ее наличие может вызывать отравление и проблемы с пищеварением у птицы.
Чем кормить кур, чтобы не клевали яйца
Часто куры клюют яйца в связи с нехваткой в рационе питательных веществ. Зачастую это касается кальция и белка. Есть несколько рекомендаций, которые помогут решить проблему.
Во-первых, нужно обеспечить достаточное количество кальция. Добавляйте в корм ракушечник или мел. Можете купить и готовые минеральные смеси или давать измельченную яичную скорлупу.
Во-вторых, убедитесь, что в корме достаточно белка. Для этого добавляйте в него творог, немного вареных яиц, шрот, рыбную или мясокостную муку.
В-третьих, не забывайте давать курам грубую пищу - к примеру, морковь, тыкву, капусту или сушеную траву.
Важным аспектом в этом вопросе является освещение в курятнике. Помните, что слишком яркий свет может усиливать агрессию и вызывать клевание яиц. Освещение должно быть приглушенным.