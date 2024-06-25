Чтобы избавиться от мошек, не обязательно прибегать к использованию дорогостоящих магазинных средств.

Появление на кухне маленьких насекомых - частая проблема не только в домах или на дачах, но и в квартирах. Многие хозяйки ломают голову, как избавиться от мошек, не прибегая при этом к использованию химикатов. Есть несколько проверенных и безопасных способов, как избавиться от мошек в квартире - расскажем о них дальше.

Как избавиться от мошек на кухне - ищем причину их появления

Ни одно средство от мошек не спасет вашу квартиру, если вы не найдете причину их появления. Как известно, эти насекомые слетаются на остатки пищи или подгнившие фрукты. Поэтому следите за их свежестью и не откладывайте мытье посуды в долгий ящик.

Среди других причин появления маленьких мушек выделяют следующие:

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Органические отходы - мусорные ведра являются идеальной средой для размножения мушек. Особенно, если в них находятся пищевые отходы. Регулярно выбрасывайте мусор и каждый раз мойте ведро.

- мусорные ведра являются идеальной средой для размножения мушек. Особенно, если в них находятся пищевые отходы. Регулярно выбрасывайте мусор и каждый раз мойте ведро. Комнатные растения - еще одна причина появления в квартире мошек. Если земля в горшках постоянно влажная - это идеальная среда для личинок.

- еще одна причина появления в квартире мошек. Если земля в горшках постоянно влажная - это идеальная среда для личинок. Проблемы с сантехникой - не менее распространенная причина появления этих насекомых. Засоры в трубах, остатки пищи в раковине или возле нее - все это ведет к появлению вредителей.

Так что, прежде всего советуем провести тщательную уборку. После этого достаточно будет просто поддерживать чистоту на кухне.

Делаем народное средство от мошек дома - проще не придумаешь

Самое хорошее средство от мошек необязательно должно иметь заоблачную цену или содержать химикаты. Сделать его можно и самостоятельно. К примеру, можете поставить винную ловушку - налейте немного красного вина в стакан или банку и затяните его пищевой пленкой. Пробейте зубочисткой несколько отверстий, и увидите, что насекомые просто не смогут оттуда выбраться.

На помощь может также прийти средство из жидкого мыла и яблочного уксуса. Смешайте в банке немного уксуса и несколько капель мыла и поставьте в местах, где замечали скопление насекомых.

Кроме того, можете сделать ловушку из молока, черного перца и сахара. Для этого в стакан молока всыпьте 4 ст.л. сахара и 2 ч.л. молотого перца. Все тщательно смешайте и подогрейте на медленном огне. Разлейте средство по баночкам и поставьте в места скопления вредителей. Мушки прилетят на запах и утонут.

Ванилин от мошек поможет ничуть не хуже. Вы можете приготовить специальный спрей из ванилина - в 1 стакан воды добавьте 1 чайную ложку порошкового ванилина, перелейте в пульверизатор, хорошенько встряхните и побрызгайте места скопления мушек.

Для лучшего эффекта можете сделать и саше с ванилином. Насыпьте его в небольшие тканевые мешочки и разложите в ящиках, шкафах или на полочках.

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