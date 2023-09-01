Рассказываем, как удалить следы от насекомых на машине и быстро отмыть лобовое стекло.

Многие автовладельцы часто жалуются на то, что в теплое время года к лобовому стеклу прилипают мошки, мухи, стрекозы и другие насекомые. Если не помыть стекло сразу, то потом оттереть следы непросто, но УНИАН выяснил, каким средством лучше отмыть машину от мошек быстро и недорого.

Лучшее средство для удаления следов насекомых - советы водителей

Конечно, профессиональный очиститель следов насекомых, который можно купить в любом магазине с товарами для автомобилей - это идеальный вариант. Однако стоит он недешево, расход у такого средства большой, если пользоваться им постоянно. Это "ударит" по карману, поэтому лучше использовать более дешевые и доступные методы.

Мы подскажем, чем отмыть стекло от мошек, не потратив на это ни копейки:

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Уксус 9%

Это средство есть на кухне у любой хозяйки, а даже если и нет - стоит уксус очень дешево. В ведре воды нужно растворить стакан уксуса, смочить тряпку и нанести раствор на лобовое стекло. Затем вымыть теплой чистой водой и насухо вытереть микрофиброй. Преимущество уксуса в том, что он не содержит в составе компонентов, способных поцарапать стекло, поэтому очистка будет максимально щадящей.

Средство для мытья посуды

Тоже отличный вариант - моющее быстро пенится и деликатно очищает не только тарелки и приборы, но и лобовое стекло. Вам нужно взять специальную губку для мытья машины, вылить на нее пару капель моющего средства, смочить водой (чтобы лучше пенилось) и тщательно потереть проблемный участок на машине. В конце смыть теплой водой и вытереть микрофиброй.

ВАЖНО: это средство не рекомендуется использовать на кузова - моющее для посуды способно поцарапать краску авто.

Сладкая газировка

Не секрет, что многие владельцы машин используют сладкие газированные напитки, чтобы убрать ржавчину с автомобиля, почистить колпаки колес или натереть резину. Эта же жидкость прекрасно удаляет остатки биоматериала - мошек и других насекомых. Вам нужно просто вылить бутылку газировки на лобовое стекло, потереть поверхность губкой и потом смыть все теплой водой. Делать это нужно тщательно, чтобы на лобовом не осталось частичек сахара.

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