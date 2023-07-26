Рассказываем, почему аспирину не место в банках с хрустящими огурцами и сочными помидорами.

Многие люди, которые в детстве оставались на лето в селе, запомнили, как бабушка готовила закрутки на зиму и добавляла в банки аспирин. У кого-то так делали мамы, а кто-то и сам так готовит консервацию.

Такой метод приготовления закруток считается устаревшим, и в других странах его не используют. Но что насчет пользы для здоровья? Мы разобрались, зачем добавляют аспирин в консервацию и вредны ли такие народные рецепты.

Зачем в консервацию добавляют аспирин

Советские хозяйки добавляли аспирин в консервацию, чтобы продукция дольше хранилась. Аспирин или ацетилсалициловая кислота имел репутацию чудо-таблетки, с которой соления хранятся долго и не взрываются, приобретают хрустящий вкус, а рассол в них становится прозрачным. Стоил аспирин дёшево и был в наличии в любой домашней аптечке. Даже после распада СССР рецепт передавался следующим поколениям и нынешние хозяйки до сих пор "кормят" овощи аспирином.

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Вредна ли консервация с аспирином

Любители домашних солений переживают, можно ли класть аспирин в огурцы и другие консервы. Врачи утверждают, что в таких закрутках нет ничего полезного. Смешивать лекарства с едой - плохая идея.

Ацетилсалициловая кислота действительно создает в банках кислую и антимикробную среду, но также выделяет в консервации вредные фенольные соединения. Если отведать таких овощей и выпить рассола с аспирином, то можно серьезно повредить печень и почки. После долгого настаивания соленые овощи с аспирином становятся токсичными для желудка.

Чем можно заменить аспирин в домашних условиях

Если хотите найти безопасные альтернативы аспирину - добавьте в помидоры и огурцы природные окислители.

Вот чем можно заменить аспирин в консервации:

Уксус . Лучше не использовать столовый уксус и уксусную эссенцию, поскольку это синтетические продукты. Для засолки берите спиртовой, яблочный, винный или виноградный уксус.

. Лучше не использовать столовый уксус и уксусную эссенцию, поскольку это синтетические продукты. Для засолки берите спиртовой, яблочный, винный или виноградный уксус. Лимонная кислота . На 1 литр консервации берите 1 столовую ложку "лимонки".

. На 1 литр консервации берите 1 столовую ложку "лимонки". Клюква . Эта ягода достаточно кислая, чтобы полностью заменить уксус в солениях. На 3-литровую банку берите 12-15 ягодок. Они содержат бензойную кислоту, которая является отличным консервантом. Особенно вкусной с клюквой получается квашеная капуста.

А таблетки аспирина лучше спрячьте в аптечку и больше не используйте на кухне.

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